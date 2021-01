Steirer stürzte beim Schneeräumen mit Traktor über Böschung - tot

89-Jähriger wollte Schneemassen mit Frontlader in die Mürz schieben

Ein 89-jähriger Steirer ist am Freitag beim Schneeräumen auf seinem Hof in Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit seinem Frontlader über eine Böschung gestürzt, unter den Traktor geraten und dabei ums Leben gekommen. Der Mann hatte die Schneemassen über die Böschung in die Mürz kippen wollen, als er wohl zu weit nach vorne geriet. Ein Passant hörte den Unfall und fand den Mann, berichtete die Polizei.

Der Zeuge rief die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehren anrückten und der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 15 den 89-Jährigen untersuchte, konnte er nur noch den Tod des Mannes feststellen.