Steirer wegen Mordes an 16-Jähriger zu lebenslanger verurteilt

Einweisung in Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - Urteil nicht rechtskräftig

Ein Weststeirer ist am Mittwoch wegen Mordes an einer 16-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll die Jugendliche gefesselt und erstickt haben. Der Angeklagte behauptete stets, es sei Tötung auf Verlangen gewesen, doch die Geschworenen entschieden einstimmig auf Mord und verhängten die Höchststrafe. Zusätzlich wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.