Steirer wollte Brand bei Nachbarhaus löschen: Rauchgasvergiftung

31-Jähriger dämmte Flammen mit Handfeuerlöscher ein

Ein 31-jähriger Steirer hat Sonntagabend bei einem Löschversuch eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und wurde in das LKH Feldbach gebracht. Dem Mann war ein Brand beim unbewohnten Nachbarhaus in Mittergoggitsch in der Gemeinde Nestelbach (Bezirk Graz-Umgebung) aufgefallen. Er versuchte ihn mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen, bis die Feuerwehren anrückten und die Flammen löschten, hieß es am Montag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Ursache für den Brand dürfte möglicherweise ein elektrischer Kurzschluss im Vorraum gewesen sein, denn das Haus wird umgebaut. Die Höhe des Sachschadens war vorerst noch nicht bekannt.