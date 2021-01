Steirer wurde bei Brand im Zuge von Dacharbeiten verletzt

30-Jähriger erlitt Verbrennungen am Oberkörper

Ein 30-Jähriger ist am Mittwoch bei Arbeiten am Dachstuhl seines Einfamilienhauses in Judendorf-Straßengel nördlich von Graz verletzt worden. Der Hausbesitzer hatte Dichtungsarbeiten durchgeführt, das Feuer dürfte dadurch entstanden sein, wie seitens der Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt wurde. Der Mann konnte die Flammen nicht mehr selbst löschen und alarmierte die Feuerwehr. Er wurde mit Verbrennungen am Oberkörper in ein Spital in Graz gebracht.

Der Steirer hatte gegen 14.00 Uhr im Bereich des Dachstuhls mit entflammbaren Materialien und mit einem mit Akku betriebenem Gerät hantiert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dabei plötzlich zu einem Feuer. Die Feuerwehr Judendorf-Straßengel stand mit 41 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz, nach einer Stunde konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Brandgruppe des Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.