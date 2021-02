Steirische Alpinpolizei warnt vor großer Unfallgefahr

Nach Serie von Unfällen am Samstag und Sonntag

Nach einer Serie von Alpinunfällen am Samstag, die sich auch am Sonntagvormittag fortsetzte, hat die steirische Alpinpolizei in einer Aussendung vor großer Unfallgefahr gewarnt. Polizeibergführer Gerhard Rieglthalner betonte: "Wir möchten die Bevölkerung vor allem vor vereisten Hängen und einer damit verbundenen Absturzgefahr warnen."

Rieglthalner ist als Leiter der alpinen Einsatzgruppe Hochsteiermark unter anderem für das "Hochschwabmassiv" zuständig. Er berichtete, es sei schon wieder im Bereich der Hohen Veitsch und der Rax zu Unfällen gekommen.