Steirische Bevölkerung wächst vor allem in Graz und nahem Umland

Höchster je gemessener Stand - Allerdings markante Rückgänge in Leoben, Murau und Murtal - Graz ist "jüngster" Bezirk des Landes

Die Steiermark hat mit 1.246.395 Einwohnerinnen und Einwohnern zu Jahresbeginn ihren bisherigen Bevölkerungshöchststand erreicht, wie die Kommunikation Land Steiermark am Montag bekannt gab. Laut den jüngsten Daten der Landesstatistik ist der Zuwachs hauptsächlich durch internationale Zuwanderung - hier vor allem nach Graz - zurückzuführen. Markante Bevölkerungsrückgänge seien in den Bezirken Leoben, Murau und Murtal zu beobachten.

Noch nie gab es in der Steiermark so viele Menschen wie 2020. Insgesamt wurden 3.343 mehr Einwohner bzw. um 0,3 Prozent mehr Wohnbevölkerung registriert als 2019, wie aus den aktuellen Zahlen der Abteilung 17 - Referat Statistik und Geoinformation zur Wohnbevölkerung und Wanderungen - 2019 hervorgeht. Laut Einschätzungen wird auch erwartet, dass diese Entwicklung, die seit dem Jahr 2001 anhält, sich weiter fortsetzt, denn die Zahlen gingen auch in der ersten Jahreshälfte 2020 weiter leicht nach oben.

Mit einem absoluten Bevölkerungsanstieg von 0,8 Prozent (2.266 Personen) erzielte Graz bundesweit den höchsten absoluten Anstieg. Die Stadt habe einen sehr hohen internationalen Zuwachs verzeichnet. Die Herkunftsländer der Zuwanderer sind überwiegend ost- und südosteuropäische Länder und Deutschland. Zuwächse, und hier besonders bei den Ausländern, gab es auch in Leibnitz (plus 0,7 Prozent), Weiz (plus 0,3 Prozent) und Deutschlandsberg (plus 0,1 Prozent), und somit hauptsächlich in der näheren Umgebung von Graz. Im Großraum Graz stieg die Bevölkerung im Jahr 2019 insgesamt um 0,9 Prozent bzw. 4.076 Personen durch Zuwanderung und Geburtenüberschuss an.

Der Bezirk Leoben verzeichnete indessen mit minus 0,6 Prozent den zweithöchsten absoluten Bevölkerungsrückgang bundesweit. Ebenso markant sind die Abgänge im Bezirk Murau und Mutral (beide je minus 0,4 Prozent) ausgefallen. Hauptursache ist laut Bericht die Binnenabwanderung und Geburtendefizite. Praktisch unverändert blieb die Bevölkerung im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

"Ohne die in den letzten Jahren und Jahrzehnten erfolgte internationale Zuwanderung - und daraus folgende Geburten - wäre die Bevölkerungszahl der Steiermark bereits seit über 40 Jahren stark rückläufig und würde grob geschätzt nur mehr etwa 1.015.000, also um rund 231.000 oder über ein Sechstel weniger als tatsächlich, betragen, wobei die jährliche Geburtenzahl höchstwahrscheinlich bei etwa 8.000 und nicht wie aktuell bei knapp 11.000 liegen würde", erklärte Martin Mayer, der Leiter des Referates Statistik und Geoinformation.

Der Ausländeranteil an der gesamten Wohnbevölkerung beträgt nun 11,5 Prozent. Das sei laut der Landesstatistik nach dem Burgenland, Niederösterreich und Kärnten der viertniedrigste Wert österreichweit, wobei 59 Prozent der Ausländer aus EU-Staaten (mit Rumänien wiederum an der Spitze vor Kroatien und Deutschland), weitere 14 Prozent aus den nunmehrigen Staaten des ehemaligen Jugoslawien (ohne Slowenien und Kroatien) und fünf Prozent aus der Türkei stammen.

Wie die Analyse der Landesstatistik auch zeigte, liegt der Altersdurchschnitt bei 44,1 Jahren. In Graz liegt der Wert bei 41 Jahren. Die steirische Landeshauptstadt ist somit steiermarkweit gesehen der "jüngste" Bezirk. Der "älteste" Bezirk ist Leoben. Mit einem Mittelwert von 47,1 Jahren nimmt die Stadt damit sogar österreichweit den ersten Platz ein. Frauen sind in der Steiermark übrigens leicht in der Überzahl: Laut Landesstatistik kommen rund 976 Männer auf 1.000 Frauen. Die wenigsten Männer im Relation zu den Frauen verzeichnet Voitsberg (956), die meisten leben in Weiz (991).

(S E R V I C E - Ausführliche Details auf 165 Seiten in den "Steirischen Statistiken", Heft 10, Wohnbevölkerung, https://tinyurl.com/y22qd3uc )