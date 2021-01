Steirische Exekutive warnt erneut vor falschen Polizisten

Mehrere Betrugsversuche in den vergangenen Tagen im Großraum Graz

Die steirische Landespolizeidirektion warnte am Samstag erneut vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben und älteren Menschen deren Wertsachen herauslocken. Die Unbekannten geben am Telefon vor, Beamte oder Kriminalisten zu sein und u.a. aus "Sicherheitsgründen" Wertsachen abholen zu müssen. Insbesondere im Grazer Raum, aber auch in der übrigen Steiermark hätten die Täter in den vergangenen Tagen mehrfach solche Betrugsversuche unternommen.

Die Polizei empfahl dringend, auf solche Anrufe nicht einzugehen und derartige Telefonate sofort abzubrechen. Danach solle man umgehend über den Polizeinotruf 133 Anzeige erstatten. Einem von den Betrügern oft vehement geforderten persönlichen Treffen dürfe man keinesfalls nachgeben und auch keine sensiblen Daten herausrücken. Ein Präventionsbeamter der Polizei gab auch den Ratschlag, ältere Angehörige und Bekannte, die möglicherweise von solchen Betrugshandlungen noch nicht gehört haben, zu informieren.