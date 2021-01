Steirische KAGes nimmt rund 150 Kräfte in der Pflege auf

Hundstorfer für neue Pflege-Finanzierung ab 2011 Die künftige Finanzierung der Pflege war Hauptthema der Sozialreferentenkonferenz am Freitag (26. Juni) in Graz. Einig war man sich nur darüber, dass die Finanzierung dringend auf neue Beine gestellt werden muss. Woher das Geld kommen soll blieb offen, Sozialminister Rudolf Hundstorfer (S) will in einer Arbeitsgruppe "eine versachlichte Diskussion" über Leistungen und Kosten führen, ehe über die Speisung des geplanten Pflegefonds gesprochen wird. Bis 2011 soll laut dem Minister eine neue Finanzierung in Kraft treten.