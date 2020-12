Steirische KPÖ fordert Vermögenssteuer für Budgetsanierung

Investitionen in Pflege und Gesundheit seien nötig

Wenige Tage vor der Budgetdebatte im steirischen Landtag hat die KPÖ am Donnerstag vor einem Crash für die Gemeinden gewarnt und Vermögenssteuern sowie die Erhöhung der Körperschaftssteuer für Unternehmen gefordert, um das Budget zu sanieren und den Schuldenstand nachhaltig zu senken. "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit", sagte Abgeordneter Werner Murgg. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler kündigte an: "Wir werden den Budgetvoranschlag am Dienstag ablehnen."

Murgg meinte, dass man froh über die Unterstützungsleistungen in Zeiten der Corona-Pandemie sei, aber "die Länder und Kommunen brauchen mehr Geld vom Finanzkuchen", sonst komme es zum Crash. Der Bund müsse das Geld "von dort holen, wo es ist" - nämlich bei den Reichen. Deshalb will die KPÖ, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird, beispielsweise über eine Erbschaftssteuer. Einnahmen von 2 bis 5,3 Mrd. Euro wären seriösen Berechnungen zufolge möglich, rechnete Murgg vor.

Um weiteres Geld, das auch den Ländern zugutekommen soll, hereinzubekommen, soll nach dem Wunsch der KPÖ die Körperschaftssteuer für Unternehmen auf 30 oder 32 Prozent erhöht werden. Ebenso angehoben werden soll die Grundsteuer bei Immobilienkäufen.

Klimt-Weithaler unterstrich, dass viele Ausgaben in Zeiten der Pandemie vernünftig seien, aber gerade im Bereich der Pflege und Gesundheit wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um etwas zu ändern. Die Klubobfrau forderte mehr Ausbildungsplätze für Pflege in der Steiermark. An der Fachhochschule Joanneum stünden zu wenige Plätze zur Verfügung. "Der größte Fehler wäre, jetzt nicht in den Sozialbereich zu investieren." Klimt-Weithaler befürchtet, dass sich die brenzligen Situationen für ärmere Menschen noch weiter verschlechtern könnten. Sie sprach sich auch für eine steiermarkweit gültige Sozial- oder Aktiv-Card aus. Diese könnten etwa automatisch jene Menschen bekommen, die Mindestsicherung beziehen. Sie soll Ermäßigungen bringen - beispielsweise den kostenlosen Zutritt zu landeseigenen Tierparks.

Klimt-Weithaler nannte als weiteres Beispiel Argentinien, wo nun eine einmalige Reichensteuer eingehoben werde. So etwas sei auch in Österreich denkbar, noch besser wäre allerdings ihrer Meinung nach eine dauerhafte Vermögenssteuer. Murgg nannte noch weitere Möglichkeiten, um Geld für soziale Ausgaben zu bekommen: eine Nahverkehrsabgabe, die für öffentlichen Verkehr zweckgewidmet sein müsste, eine Schotterabgabe und eine Stellplatzabgabe für Parkplätze an der Oberfläche, die von Einkaufszentren und Supermarkt-Ketten bezahlt werden soll.