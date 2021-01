Steirische LWK-Wahl - Bangen um Halten der Wahlbeteiligung

Bauernbund hat rund 70 Prozent zu verteidigen - Grüne und SPÖ-Landwirte hoffen auf Wiedereinzug

Die steirischen Bauern wählen am 24. Jänner auf fünf Jahre ihre Standesvertretung. Gewählt wird sowohl die Vertretung in der Landes- als auch in den Bezirkskammern. Es gibt rund 122.000 Wahlberechtigte, bei rund 36.000 Betrieben. Der steirische Bauernbund hat rund 70 Prozent in der Landeskammer zu verteidigen, die zweitstärkste Fraktion, die FPÖ-Bauern, 12,1 Prozent. Bangen herrscht um das Halten der Wahlbeteiligung unter Corona-Bedingungen.

Jedes Kammermitglied mit mehr als einem Hektar Eigentumsfläche darf zur Urne schreiten. Alle wahlberechtigten Bäuerinnen, Bauern, Grundbesitzer, hauptberuflich mitbeschäftigte Familienangehörige ab 16 Jahren sowie die Übergeber erhalten von der Gemeindewahlbehörde bis spätestens 9. Jänner einen Brief mit der Wählerverständigung. Zur Briefwahl muss man zwischen 12. und 19. Jänner bei der Gemeinde persönlich, mittels E-Mail, per Brief oder Fax unter Beilage einer Ausweis-Kopie die Briefwahl-Unterlagen anfordern. Das Kuvert mit der Briefwahlstimme muss bis Sonntag, 24. Jänner bei der Wahlbehörde eingetroffen sein.

2018 wurde das Landwirtschaftskammergesetz geändert, so dass nun beim Überschreiten der Vier-Prozent-Hürde der Einzug in die Vollversammlung gelingt. Bisher war ein Grundmandat in einem Wahlkreis notwendig. Prominentestes "Opfer" des alten Wahlrechts waren die SPÖ-Bauern, die bei der Wahl 2016 trotz 6,75 Prozent den Einzug in die Landesvertretung verfehlten.

Bei der Wahl Ende Jänner 2016 war der Bauernbund trotz Verlusten mit rund 69,7 Prozent (2011: 76,46) stärkste Kraft geblieben. Die FPÖ-Bauern (FB) hatten klar den Sprung in die Landeskammer geschafft, mit 12,1 Prozent. Der Unabhängige Bauernverband (UBV) hatte sich auf rund 8,5 Prozent gesteigert. Grüne (2,91 Prozent) und SPÖ flogen aus der Landesvertretung, die Grünen kamen auch nicht in eine der Bezirkskammern. Die Wahlbeteiligung war auf rund 38,9 Prozent gesunken (2011: 41,6).

Beim Bauernbund ist der steirische Kammerpräsident Franz Titschenbacher Spitzenkandidat, sein Wahlziel hatte er schon Ende Dezember recht kryptisch mit "eine gute Ernte einfahren" bezeichnet. Dies wiederholte er auch bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Graz. Dabei hieß es auch, dass man auf eine zumindest gleich große Wahlbeteiligung wie 2016 hoffe. Bei der zweitstärksten Fraktion, den FPÖ-Bauern, ist der obersteirische Landtagsabgeordnete Franz Royer der Spitzenmann. Er hatte im Vorfeld u.a. Bedenken zum Wahltermin wegen des Lockdowns geäußert, die Wahlbeteiligung könnte dadurch ins "Bodenlose" fallen. Bei der steirischen Gemeinderatswahl 2020 habe es auch eine Verschiebung von März auf Juni gegeben. Spitzenkandidaten des UBV sind Obmann Johann Ilsinger und sein Stellvertreter Johann Herbst. Bei den SPÖ-Bauern geht der Obersteirer Josef Moosbrugger als Spitzenmann in die Wahl, er ist zuversichtlich, den Wiedereinzug in die Vollversammlung zu schaffen.

Grüner Spitzenkandidat ist der südoststeirische Gemüsebauer Andreas Lackner, er ist auch Grüner Bundesrat und Gemeinderat in Deutsch-Goritz. Er wurde im Sommer neuer Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern. Ziel sei "natürlich" der Wiedereinzug in die Kammer, hieß es auf Anfrage.