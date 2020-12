Steirische Maschinenfabrik Liezen mit Großauftrag für Bahnindustrie

Bis 2023 werden 10.000 Bahnkomponenten geliefert - Auftragssumme im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Die obersteirische Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL) hat einen Auftragsdoppelpack an Land gezogen: Die Ennstaler werden bis 2023 insgesamt 10.000 Bahnkomponenten auf Basis von 20 eigens entwickelten Gussteiltypen fertigen. Auftraggeber sind zwei internationale Bahnfahrzeughersteller - Neukunden. Zum Einsatz kommen die Teile als Fahrwerkskomponenten für den Rahmen bzw. als Verbindung zwischen Wagenkasten und Fahrwerk. Die Produktion ist bereits angelaufen.

Die Aufträge sorgen für Auslastung - teils bis 2022 und in den anderen Bereichen bis 2023. "Insbesondere unsere Gießerei hat sich international einen Namen gemacht und ist als Lieferant in vielen Projekten gesetzt. Neben dem Guss werden auch weitere wesentliche Wertschöpfungsschritte wie die mechanische Nachbearbeitung der Komponenten, Röntgen- und Ultraschall-Prüfungen sowie hochmodernes 3D-Laser-Scanning in Liezen durchgeführt", schilderte Geschäftsführer Herbert Decker. Die Auftragssumme beläuft sich insgesamt auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag.

In die aktuellen Aufträge fließe Know-how eines Forschungsprojekts, das gemeinsam mit dem Österreichischen Gießerei-Institut (ÖGI) umgesetzt wurde: "Da die Gewichtsreduktion auch in der Bahnverkehrstechnik zunehmend an Bedeutung gewinnt, haben wir uns wissenschaftlich fundiert mit der Optimierung von Topologien bzw. Geometrien auseinandergesetzt. Unsere laufenden Investitionen in die Innovation machen sich jetzt bezahlt - und wird in diesem Unternehmensbereich mittelfristig auch für neue Arbeitsplätze in Liezen sorgen", meinte Gießereileiter Peter Fuchs.

Insgesamt würden die beiden Aufträge ein wichtiger Lichtblick in einer unternehmerisch kritischen Wirtschaftssituation sein, sagte Decker. "Diese beispielhaften Aufträge und die Performance unserer Gießerei in diesem Jahr stimmen uns zuversichtlich. Sie dürfen aber nicht über die großen Herausforderungen, die wir insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau spüren, hinwegtäuschen."

Der zweite große MFL-Geschäftsbereich - neben der Gießerei - sei momentan stärker von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen: "Schon vor Ausbruch der Pandemie zählten osteuropäische Maschinenbauer zu den großen Aufsteigern." Corona habe diese "brenzlige Situation" noch einmal verschärft. Die Fokussierung auf den Schienenverkehr soll laut Decker mittelfristig für neue wirtschaftliche Impulse sorgen. "Wir sind daher zuversichtlich, nach der Gießerei, die bereits vor mehreren Wochen in den Regelbetrieb zurückgekehrt ist, auch den Maschinenbau so bald wie möglich aus der Kurzarbeit herausführen zu können", blickte der Geschäftsführer in die Zukunft. Im April waren rund 700 Mitarbeiter der MFL in Kurzarbeit geschickt worden.