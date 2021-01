Steirische ÖVP-Konferenz - Zuversicht durch Zusammenarbeit

Schützenhöfer: "Kooperation über Parteigrenzen hinweg ohne jede Alternative in der Krise"

"Zuversicht" soll sich gemäß dem Leitthema der steirischen ÖVP-Abgeordnetenkonferenz - heuer online statt in St. Kathrein - unter Mandataren und der Bevölkerung verbreiten. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer appellierte am Donnerstag u.a., dass der Weg der Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg ohne Alternative sei, gerade in Zeiten einer Pandemie. Die Herausforderungen seien in wirtschaftlicher Hinsicht und in Bezug auf die Corona-Pandemie enorm.

"Aber die Zeiten werden wieder besser werden - das ist das Schöne, das wir heute gehört haben", sagte der LH nach einem Online-Vortrag von Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung der Klinik Wien-Favoriten. Corona mache vor nichts und niemanden halt. Auch in dieser Krise sei der Weg der "bewährten Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg ohne jede Alternative, auch über Landesgrenzen hinaus. Wir erleben eine zunehmende Spaltung in der Politik, und Gewalt beginnt mit der Sprache. Die Tonalität, die eingerissen ist, bereitet mir Sorge. Da müssen wir Politiker mit guten Beispiel vorangehen. Kritik ist ein Lebenselement der Demokratie, aber es zeugt von Charakter, wenn man Konflikte zivilisiert austrägt. 2021 soll ein Jahr der Zusammenarbeit und der Zuversicht sein", sagte Schützenhöfer.

Aufgabe der LH-Konferenz, der er gerade vorsitze, werde es auch sein, ein Comeback der Wirtschaft zu organisieren und die Digitalisierung vorantreiben. "Diesen Schulterschluss brauchen wir auch bei der Schutzimpfung gegen Corona. Sie ist sicher, sinnvoll und der Schlüssel auf dem Weg zurück in unser normales Leben", so der LH. Man müsse alles unternehmen, dass die Wirtschaft Aufträge habe, denn gut laufende Wirtschaft wirke sich in weiterer Folge auch auf den sozialen Zusammenhalt aus. Aus der steirischen Industrie höre er jedenfalls, dass die Auftragsbücher gut bestückt seien.

Weitere große Herausforderungen für die steirische ÖVP seien die Landwirtschaftskammerwahl am Wochenende und die Grazer Gemeinderatswahl in elf, zwölf Monaten. "Da geht es darum, dass unser Bürgermeister Siegfried Nagl unangefochten an der Spitze der zweitgrößten Stadt Österreichs steht, dafür werden wir alles tun", so Schützenhöfer.

Die Riege der ÖVP-Landesregierer sprach in dem Online-Format ebenfalls von bestandenen und zu bestehenden Herausforderungen. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß sagte u.a., wichtig sei die Vorbereitung auf weitere Maßnahmen, um Corona in den Griff zu bekommen. Die Anmeldeplattformen zur Impfung würden am kommenden Montag bzw. am Montag darauf starten. Die Kosten für alle Maßnahmen gegen Corona ließen sich nicht abschätzen, sagte die Landesrätin auf Journalistenfragen. Für Kultur- und Sportlandesrat Christopher Drexler geht es u.a. darum, nach der Krise an das "davor" anzuschließen. Mit der Steiermark-Schau werde ein wesentlicher Kulturpolitik-Akzent gesetzt, im Sport geschehe das u.a. mit Night Race und Grand Prix. Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl sagte, sie sei optimistisch für 2021, weil Wirtschaft und Tourismus in der Steiermark eine gute Basis hätten. "Das sahen wir im Sommer, sobald der Lockdown vorbei war, gingen die Tourismuszahlen nach oben. Wir hatten 2020 auch Sorge, dass die Industrie einbricht, das ist zum Glück nicht geschehen", so die Landesrätin.

Agrarlandesrat Hans Seitinger meinte u.a., die Krise sollte zum Nachdenken anregen, was etwa der Begriff Sicherheit bedeute, in Bezug auf Wohnen, Essen, Trinken, die Wasserversorgung. Da müsse man in Richtung Autarkie und regionale Versorgung gehen. Hier seien etwa Versorgungszentren mit regionalen Produkten für Großküchen in Vorbereitung.