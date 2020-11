Steirische Peterquelle soll nach Verkauf modernisiert werden

Investor Hans Kilger will alle Mitarbeiter halten und neue Märkte erschließen

Der steirische Mineralwasserproduzent Peterquelle aus Deutsch Goritz wird - wie schon am Mittwoch kolportiert - an Investor Hans Kilger verkauft. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, will der neue Eigentümer alle Arbeitsplätze erhalten und die Firma modernisieren, um den Fortbestand zu sichern. Das seien die Bedingungen des bisherigen Eigentümers Hans-Jürgen Riegel gewesen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

In der Geschäftsführung der Gesamtgruppe bleibt wie bisher Gerald Doleschel. Mit dem Erwerb der steirischen Peterquelle ergänze die Domaines Kilger ihr Portfolio und möchte mit der Peterquelle weitere Absatzmärkte und neue Kunden erschließen. Um die Zukunft des Traditionsunternehmens langfristig zu sichern, seien erhebliche Investitionen in die Modernisierung geplant.

Der älteste Brunnen des Unternehmens wurde als Schlag- und Ziehbrunnen bereits vor über 200 Jahren genutzt. Im Jahre 1959 begann mit der Gründung der "Brunnenverwaltungsgesellschaft" die kommerzielle Nutzung. Peterquelle wurde als Heil- und Mineralwasser anerkannt. Heute füllt die Firma neben der Peterquelle die Marken Minaris und SteirerQuell in Glas- und in Petflaschen ab. Rund 30 Mitarbeiter kümmern sich um die Abfüllung und Vermarktung von jährlich etwa 25 Millionen Liter Mineral- und Quellwasser. Abnehmer sind neben der heimischen Hotellerie und Gastronomie auch Lebensmittel- und Einzelhandelsketten.

Domaines Kilger betreibt in der Steiermark und im Burgenland mehrere Weingüter, gehobene Gastronomie sowie Hotellerie. In der Steiermark, in Kärnten und in Siebenbürgen (Rumänien) werden auf 27 Quadratkilometer Boden Herden von Bisons, Wasserbüffel, Rotwild und anderen exotischen Tieren wie zum Beispiel Yaks gezüchtet und gehalten. International verfügt die Domaines Kilger-Gruppe über ein weiteres Standbein mit Gastronomiebetrieben in München.