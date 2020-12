Steirische pewag eröffnet Vertriebsstandort in Norwegen

Schneekettenhersteller mit steigender Nachfrage - Eigens entwickelte Ketten für norwegischen Markt

Der steirische Schneekettenhersteller pewag wird sein Geschäft in Norwegen mit einem eigenen Vertriebsstandort ausweiten. Die Niederlassung wird aus dem Raum Oslo den gesamten norwegischen Markt bedienen und von dort die eigens für die Skandinavier entwickelten blauen Schneeketten mit speziellen Stummeln verkaufen. Zusätzlich wurden eigene Logistikprozesse und Warenlager in Norwegen aufgebaut, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Seit Jahrzehnten sei pewag am norwegischen Markt mit Schneeketten vertreten und hat bisher mehr als 350.000 Produkte verkauft. Darunter auch die "Studded ladder chains". Dabei handelt es sich um blau gefärbte Ketten, die mit patentierten, extra gehärteten Stummeln auf der Lauffläche für noch mehr Traktion auf extremen Schnee- und Eisflächen sorgen. Die Nachfrage steige, darum eröffne man nun die Niederlassung. Neben Schneeketten vertreibt pewag auch Netz-Ketten für den Einsatz im Agrar-, Transport- und Forstbereich. "In Zukunft wird das Produktportfolio für den norwegischen Markt weiter ausgebaut, mit Neuentwicklungen erweitert und noch zielgenauer auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt", hieß es in der Aussendung.