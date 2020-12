Steirische Skigebiete starten Betrieb großteils am 24. Dezember

Skigäste sollen möglichst eigene FFP2-Masken mitbringen - Noch Unklarheiten bei Verpflegungsmöglichkeiten

Die meisten der steirischen Skigebiete wollen am 24. Dezember den Liftbetrieb unter Einhaltung der Auflagen aufnehmen. Manche folgen am 25. und am 26. Dezember, informierte der Tourismus Steiermark am Dienstag. Die Skigäste werden im Vorfeld gebeten, selbst eine FFP2-Maske mitzubringen. Tickets können bei manchen Seilbahnern vorab gekauft werden, bei den meisten anderen werde an der Kassa bargeldloses Bezahlen bevorzugt. Unklarheit gibt es noch über Verpflegungsmöglichkeiten.

Die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen in den Skigebieten seien unterschiedlich: "Ein paar Skigebiete bieten Stundenkarten an, einige haben Einbahnsysteme im Kassen- und WC-Bereich geschaffen, Hinweistafeln zu den Regeln wurden installiert und einige Skigebiete haben in Buffs (Schlauchtuch, Anm.), Bandanas und MNS- sowie FFP2-Masken investiert. Zudem wird es genügend Desinfektionsmöglichkeiten für die Besucher geben, um einen angenehmen und sicheren Skitag zu garantieren", wurde in der Aussendung am Dienstag versichert.

Bei manchen Pisten soll auch für Verpflegung - zum Beispiel in Form von "Take away"-Möglichkeiten - gesorgt werden, sofern es die Bestimmungen zulassen. Auf der Planneralm möchte man etwa ein "Backhendl Drive-in" machen. Bei einigen Gasthäusern können Mahlzeiten abgeholt werden.