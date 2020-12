Steirische SPÖ gibt Weihnachtsfeier-Geld für Spenden-Aktion aus

Solidarischer Adventkalender soll Menschen in Not helfen - 30.000 Euro im Topf

Die steirische SPÖ hat angesichts der Corona-Pandemie einen solidarischen Adventkalender ins Leben gerufen, um bis Weihnachten 24 Projekte sowie weitere Kleininitiativen mit 30.000 Euro zu unterstützen. Das Geld wurde zum einen von Landtagsabgeordneten und anderen Funktionären und Mitgliedern gespendet, zum anderen hätte ein Teil davon für Weihnachtsfeiern ausgegeben werden sollen, die bekanntlich nicht stattfinden können, hieß es am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz.

"Zusammenhalt und Solidarität" seien bei der SPÖ nicht nur zu Weihnachten wichtig, das zeige die hauseigene Helpline, die seit mittlerweile elf Jahren bedürftigen Menschen unter die Arme greife. Die Adventkalender-Aktion sei nun aber zusätzlich auf die Beine gestellt worden: "Da geht es um die kleinen Dinge, die aber viel bewirken können", sagte Landesgeschäftsführer Günter Pirker bei der Online-Pressekonferenz. Es war übrigens eine Online-Premiere und gleichzeitig ein Abschied aus der SPÖ-Zentrale in Eggenberg, denn die Partei übersiedelt demnächst in den Campus Metahof nahe des Grazer Hauptbahnhofs.

LHStv. Anton Lang will mit der Aktion ein "sorgenfreies Weihnachtsfest" für jene ermöglichen, die vor allem durch die Krise geplagt sind. Es gehe oft um "Einzelschicksale, die schnelle Hilfe brauchen". Wer Hilfe brauche, könne sich an die Helpline unter der Nummer 0800/202020 wenden. Die zweite Landtagspräsidentin und SPÖ-Landesfrauen-Chefin Gabriele Kolar appellierte: "Bitte scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten. Melden Sie sich." Sie sprach vor allem Frauen an, die die Hauptlast zu Hause tragen müssten und oft auch Gewalt in schwierigen Zeiten in der Familie erleiden.

Der Adventkalender wird online zu finden sein. Jeden Tag werde eines von 24 Projekten vorgestellt. Anfragen seien bisher schon genug hereingekommen, sagte Pirker: "Es war um einiges mehr als in den vergangenen Jahren." Klubobmann Hannes Schwarz erklärte, dass das Geld beispielsweise für Nachhilfe und Bücher für Kinder, Laptops und anderes verwendet wird. Im "Kästchen Nummer 1" ist zu lesen: "Landtagsabgeordneter Udo Hebesberger unterstützt im Rahmen unserer Weihnachtsaktion eine Familie in Not aus der Marktgemeinde Kalsdorf mit einer Spende in Höhe von 800 Euro." Am zweiten Tag war ein Gewinnspiel zu finden: Der Preis ist ein 100 Euro Shöpping-Gutschein.

(S E R V I C E - https://stmk.spoe.at/adventkalender/ )