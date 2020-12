Zwei Steirer, 31 und 32 Jahre alt, sind am Samstag nicht von einer Skitour in den Eisenerzer Alpen (Bezirk Leoben) zurückgekehrt. Sie hatten bei einem Wasserfall keinen Weg mehr ins Tal gefunden und wollten in einem Hochsitz übernachten, berichtete die Polizei. Die Lebensgefährtin eines Betroffenen schlug Alarm. Bei einer groß angelegten Suchaktion mit über 70 Einsatzkräften, hauptsächlich Bergrettern, wurden die Männer in der Nacht unverletzt gefunden und ins Tal gebracht.