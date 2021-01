Steirischer Altbischof Kapellari wird 85 - und Grazer Ehrenringträger

Früherer Oberhirte von Kärnten und Steiermark erhält höchste Auszeichnung der Landeshauptstadt

Der frühere steirische Diözesanbischof Egon Kapellari feiert am kommenden Dienstag, 12. Jänner seinen 85. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag - Kapellari feiert diesen stets in aller Stille - wird ihm Ende nächster Woche in der Aula der Alten Universität Graz in laut Diözese kleinstem Kreise der Ehrenring der Landeshauptstadt und die Ehrenbürgerschaft verliehen. 2021 ist für Kapellari ein Jahr mehrerer Jubiläen: 60 Jahre Priesterweihe, 40 Jahre Bischofsweihe.

Kapellari wurde am 7. Dezember 1981 von Papst Johannes Paul II. zum Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt ernannt, die Bischofsweihe erfolgte am 24. Jänner 1982. Knapp zwei Jahrzehnte später erfolgte seine Rückkehr nach Graz, wo er im März 2001 die Nachfolge von Johann Weber als Diözesanbischof antrat. Kapellari war seit 1992 Referent für Fragen von Liturgie, Europa und Kultur in der Österreichischen Bischofskonferenz und als deren stellvertretender Vorsitzender seit 2001 auch für Medienfragen zuständig.

Der eifrige Publizist - rund 15 Bücher, ein weiteres soll in Schwebe sein - war nie ein lautstarker Kirchenmann, hatte aber stets deutlich tagespolitisch Stellung bezogen - vor allem in Bezug auf Menschenrechte oder parteipolitische Vereinnahmungsversuche des Christentums, etwa in der Islamdebatte. Der gebürtige Obersteirer wird von manchen als konservativ eingeschätzt. Mit der Kategorisierung kann der Intellektuelle Kapellari nichts anfangen: In der katholischen Christenheit Europas ringe man vorrangig um "progressiv" und "konservativ", hatte er kürzlich laut Kathpress erklärt: "Das ist zu flach. Man müsste darüber hinaus tiefer denken und tiefer graben." Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl bezeichnete Kapellari jedenfalls in der Begründung für die höchste Auszeichnung der Stadt als "Brückenbauer zwischen Kirche, Kunst und sozialem Engagement".

Kapellari wurde am 12. Jänner 1936 im obersteirischen Leoben geboren und hatte 36 Jahre als Oberhirte zweier Diözesen gedient. Der Obersteirer studierte in Graz zunächst Rechtswissenschaften und dann in Graz und Salzburg Theologie. 1961 zum Priester geweiht, übernahm er in Graz das Amt eines Hochschulseelsorgers, ehe er am 24. Jänner 1982 von Papst Johannes Paul II. zum Bischof der Kärntner Diözese Gurk-Klagenfurt ernannt wurde. In seiner Kärntner Zeit stellte Kapellari seinen öffentlichen Reden oft Grußworte in slowenischer Sprache voran - zu einer Zeit, als dies politisch nicht opportun war.

Anfang 2017 hatte Kapellari als emeritierter Bischof von Graz-Seckau auf Wunsch des verstorbenen steirischen Alt-LH Josef Krainer jun. dessen Totenmesse zelebriert - zusammen mit seinem Vorgänger Altbischof Johann Weber und seinem Nachfolger, Bischof Wilhelm Krautwaschl. Zuletzt in einem größeren Rahmen öffentlich aufgetreten war Kapellari beim Gottesdienst für seinen am 23. Mai 2020 verstorbenen Vorgänger Johann Weber, bei der Begleitung der Trauerfeier im Grazer Dom am 3. Juni. Zuletzt war Kapellari Gast bei der offiziellen Ehrung von Alt-Landeshauptmann Waltraud Klasnic (ÖVP). Diese hatte am 28. Oktober 2020 bei einer Feierstunde in der Aula der Alten Universität den Ehrenring des Landes Steiermark erhalten - eine Auszeichnung, die sich auch mit ihrem 75. Geburtstag überschnitt.