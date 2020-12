Steirischer Architekt Klaus Kada wird 80: Die Klarheit des Raumes

Baute Festspielhaus St. Pölten, Salzburger Hauptbahnhof und Grazer Stadthalle - Geburtstag am 20. Dezember

Der steirische Architekt Klaus Kada feiert am 20. Dezember seinen 80. Geburtstag. Seine mehr als 120 Bauten finden sich in Österreich und Deutschland und umfassen Großprojekte wie den Salzburger Hauptbahnhof ebenso wie das Festspielhaus in St. Pölten oder die Grazer Stadthalle. Seine Wurzeln lagen in der "Grazer Schule", daraus entwickelte er eine abstrakte und sachliche Architektursprache, die technische Innovation mit kraftvollen Raumkonzepten vereint.

Klaus Kada wurde im südsteirischen Leibnitz geboren und studierte an der Technischen Universität in Graz. Er arbeitete in Planungsbüros in Düsseldorf und Graz, bevor er ein eigenes Büro in seiner Heimatstadt eröffnete. Es folgte bald darauf eines in Graz, 1996 in Aachen. 1999 gründete er zusammen mit Gerhard Wittfeld kadawittfeldarchitektur, ab 2012 kam noch sein Sohn Kilian Kada als weiterer Partner dazu.

Zu Kadas wichtigsten Bauten zählen das Festspielhaus St. Pölten (1997), der neue Salzburger Hauptbahnhof (2014) oder die Grazer Stadthalle (2002), die besonders durch ihr großes Flugdach zu einem der architektonischen Highlights der Stadt zählt. Dabei ist hier die enge Verschränkung von Form und Funktion - kennzeichnend für den Architekten - zu bemerken: Das Dach ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern bietet auch vor und nach Veranstaltungen gleich mehreren hundert Menschen Schutz vor Regen oder Schnee.

Im Werkregister des renommierten Architekten finden sich aber auch Privathäuser und Wohnbauten, dazu öffentliche Bauten wie das Institut für Pflanzenphysiologie an der Universität Graz, Spitäler, Schulen und zahlreiche Industrie- und Bürogebäude wie beispielsweise die Zentrale der Pappas Group in Salzburg. Seine Vorliebe für klare Raumgestaltung zeigte sich schon 1991 beim Umbau des Cafe Elefant in Leibnitz, als aus verwinkelten Gaststuben ein großer, funktioneller Raum wurde.

Kada war elf Jahre lang Universitätsprofessor an der RWTH Aachen, außerdem Gastprofessor an der TU München und an der Hochschule für Künste in Bremen. Seine Auffassung von der Bedeutung der Architektur für eine Gesellschaft legte er anlässlich einer Diskussion deutlich dar: "Architektur ist die einfachste und billigste Bildungseinrichtung, die die Gesellschaft überhaupt hat. Es ist ein Beweis dafür, wie die Gesellschaft existiert und wie sie existiert hat. Und das zu übersetzen, diese Sprache zu finden, das ist etwas, was die Gesellschaft unbedingt braucht. Das ist das Wichtigste überhaupt, denn sonst ist sie nicht in der Lage, ihre eigene Zeit zu erkennen."