Steirischer Landtag: Befragungen wieder im Zeichen von Covid-19

U.a. Grüne und Freiheitliche richteten Anfragen zu Pflegeheimen und Maskenpflicht für Schulkinder an ÖVP-Landesrätin Bogner-Strauß

Kaum eine Landtagsitzung in der Steiermark ohne das Thema Coronavirus: In der Befragung von Landesregierungsmitgliedern wollten u.a. Grüne bzw. FPÖ am Dienstag wissen, wie es um Schutzvorkehrungen in Pflegeheimen bzw. Maskenpflicht für Schulkinder ab zehn Jahren stehe. Die zuständige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sagte u.a., dass das Personal schon im Sommer in Schulungen vorbereitet worden sei. MNS-Masken stellten keine Gesundheitsgefährdung für Schulkinder dar.

Der Grüne Abgeordnete Georg Schwarzl beschrieb am Dienstag die Sorgen vieler Pflegekräfte, die sich bei ihm melden würden. "Viele sagen: Nach der Krise bin ich weg", so Schwarzl über die Stimmung unter Pflegekräften. Er wolle wissen, wie es mit der Kontrolle der Corona-Schutzvorkehrungen in den steirischen Pflegeheimen stehe - denn über 300 Menschen seien in diesen Einrichtungen am Coronavirus gestorben.

Bogner-Strauß antwortete u.a., 22 Prozent der Bewohner in steirischen Pflegewohnheimen seien infiziert. Bundesweit seien 16 Prozent der Pflegewohnheim-Bewohner verstorben, die Steiermark habe mit elf Prozent mit Abstand die geringste Todesrate an infizierte Bewohnern. "Natürlich ist jeder verstorbene Mensch einer zu viel", so die Landesrätin. Es seien viele Maßnahmen gesetzt worden, u.a. wurden über 300 Heimleitungen in zehn Veranstaltungen in der Covid-Sommerakademie auf den Herbst vorbereitet. Unterstützt von Landesanitätsdirektion und Pflegeanwaltschaft, wurde u.a. über den richtigen Gebrauch von Schutzausrüstungen informiert.

Seit September wurden 200.000 Antigen-Tests an Heime zusätzlich ausgeliefert, mit dem Roten Kreuz die Folge-PCR-Tests vereinbart. Bisher wurden rund 60.000 Antigen- und 10.000 PCR-Tests durchgeführt. Heuer habe es schon 418 Kontrollen in Pflegewohnheimen gegeben, in Graz mit dessen eigenen Sachverständigen fast 50 Kontrollen. "Ich bitte, alle bis zur Impfung im Jahr 2021 durchzuhalten", sagte die Landesrätin. Die Impfpläne und Konzepte für die Heime würden derzeit entwickelt, es gebe eigene Beauftragte.

Die FPÖ wollte von Bogner-Strauß wissen, wie es um die Maskenpflicht für Schulkinder ab zehn Jahren stehe, die eine "fragwürdige " sei. Man wisse ja schon, was die Antwort sein werde, sagte Hermann, wenn Kurz mit Verordnungen in den Landen umherziehe und die Landesregierungen wie brave Ministranten dazu nicken würden. Die Landesrätin antwortete, es gehe darum, die Kinder zu schützen. Dafür seien viele Maßnahmen ergriffen worden, mobile Testteams, Schulungen, Antigen-Tests am Schulstandort und natürlich der "Baustein Mund-Nasen-Schutz". Letzterer sei ein ihrer Ansicht nach sehr gelindes Mittel.

Die Landesrätin wiederholte die bestehenden Regelungen: "Es sind alle verpflichtet, im Schulgebäude MNS zu tragen, ausgenommen Volksschulen und Sonderschulen, Ausnahmen sind mit einem ärztlichen Attest möglich - aber einem echten", spielte Bogner-Strauß auf einen Mediziner an, der offenbar Atteste ohne Untersuchungen ausgestellt hatte. Eine Maske stelle keine gesundheitliche Belastung dar, dies sei durch internationale Untersuchungen abgesichert. Auch Kinder seien asymptomatische Träger von Covid-19. Es gebe viele auf Postern dargestellte anschauliche Beispiele, wann die MNS abgenommen werden könne, etwa zum Jausnen nach dem Lüften.