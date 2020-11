Steirischer Landtag debattierte über Lockdown-Auswirkungen

FPÖ: "Anschlag auf Bildung der Kinder" - Grüne ventilieren zweite Corona-Prämie - NEOS-Chef Swatek: "Schrödingers Schulen - geschlossen und gleichzeitig offen" - Regierung beruhigte

Gleich am ersten Tag des zweiten Corona-Lockdowns beschäftigte dieser am Dienstag den steirischen Landtag. In Befragungen von Regierungsmitgliedern wollte die FPÖ wissen, wie es mit der Vermeidung von Bildungsnachteilen für Schüler stehe. Die Grünen wollten erfahren, ob etwa Gesundheitspersonal mit einer weiteren Corona-Prämie rechnen könne. NEOS orteten "Schrödingers Schulen - geschlossen und gleichzeitig offen". Die zuständigen Landesrätinnen beruhigten.

FPÖ-Abgeordneter Stefan Hermann sagte, bei der Einbringung der Befragung auf die Tagesordnung habe man noch die Hoffnung gehegt, dass ein "Anschlag auf die Bildung der Kinder ausbleibt". Hermann berief sich dabei auf Expertenmeinungen, wonach das Schließen von Schulen einen massiven Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder habe. Es seien wenige Kinder corona-infiziert, auf der anderen Seite fehle es an Gesundheitspersonal. Er wollte wissen, welche Maßnahmen Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) ergreifen werde.

Diese antwortete, die Entscheidung über den ortsungebundenen Unterricht falle nicht in die Kompetenz der Bundesländer. Sie selbst habe sich bis zuletzt gegen eine Schulschließung eingesetzt. Man habe aber dramatisch hohe Infektionszahlen. "Wir müssen verhindern, dass in Triage über Behandlung oder Nichtbehandlung entschieden wird." Die Situation sei: Volksschulen und Unterstufen bleiben offen, pädagogische und psychologische Betreuung und Unterricht findet statt, für alle, die es brauchen. Für die Oberstufe bleibe aufrecht: Es gebe Kleingruppenunterricht in Klassen oder Homeschooling. Dazu sei das gesamte Personal getestet worden, wenn die Notwendigkeit bestand. Kinder wurden dann getestet, wenn Eltern zustimmten, mit mobilen Teams, es habe eine schnelle Verdachtsfall-Abklärung gegeben. Man habe u.a. 31 Epidemieärzte für den zentralen Corona-Pool, und neun bezirksübergreifend tätige Mediziner, 113 Ärzte gesamt für Abklärung und Mitteilung.

Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl wollte von Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) erfragen, ob es eine Neuauflage der Corona-Prämie geben werde. Kampus präzisierte, dass es sich bei der Prämie tatsächlich um eine Gefahrenzulage handle, die für Personal sei, das in persönlichem physischen Kontakt mit Patienten gestanden habe. Das wurde im entsprechenden Kollektivvertrag auf Bundesebene so verhandelt, dieser enthalte keine weiteren Ausführungen zu einer zusätzlichen Corona-Gefahrenzulage. Das Land Steiermark habe sich aber mit Bogner-Strauß und LHStv. Anton Lang (SPÖ) eingesetzt, dass im Pflege- und Sozialressort eine Entlastung der Pflege- und Sozialarbeitskräfte beschlossen wurde. Dies sei zusammen mit anderen Maßnahmen wie etwa Corona-Sonderurlaub für Hochrisiko-Personen in der Behindertenhilfe eine Sache der Wertschätzung. Krautwaschl wollte noch wissen, ob Schutzausrüstung in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, in allen Pflege-, Sozial- und Jugendbereichen kostenlos zur Verfügung stehe? Dazu gebe es Gespräche mit Minister Rudolf Anschober, Details seien aber noch offen und in Klärung, so Kampus.

NEOS-Klubchef Niko Swatek begann seine Befragung von Bogner-Strauß mit einem abgewandelten Gleichnis von Schrödingers Katze: "Heute beginnen die Schrödinger-Schulen, geschlossen und gleichzeitig offen." Es gebe Untersuchungen aus den "digital weiter als Österreich fortgeschrittenen Niederlanden", bei acht Wochen Schul-Lockdown büßten die Schüler 20 Prozent der Leistung bzw. des Lernstoffes ein. Welche Maßnahmen würden gesetzt, um ein reibungsloses Distance Learning ohne Bildungsverlust für Schüler zu gewährleisten, wollte Swatek erfahren.

Bogner-Strauß sagte, es sei keine Schulschließung: "Die Schulen bleiben für alle Kinder offen, deren Eltern den Bedarf haben, es gibt Betreuung und pädagogische Begleitung, was im Frühjahr leider nicht so gut funktioniert hat. Wenn auffällt, dass Schüler eine Zeit nicht erreicht werden können oder bei der Leistung zurückfallen, kann die Schulleitung anordnen, zumindest vorübergehend in die Einrichtung kommen", sagte die Landesrätin. Dabei gehe es darum, Inhalte zu festigen und Unklarheiten auszuräumen. "Alle Schüler können in die Schule kommen, unabhängig von Beruf und Hintergrund der Eltern", sagte Bogner-Strauß.

Im Frühjahr seien zudem rund 1.400 Endgeräte wie Laptops für Schüler angeschafft worden, mithilfe von Unternehmen. Die Geräte wurden an Schüler verliehen. Wer kein Endgerät habe, für den stehe die Lösung Kleingruppenunterricht in Schulen zur Verfügung. "Wir nehmen alle Schüler mit", versicherte die ÖVP-Landesrätin.

Zu Beginn der Landtagssitzung wurde eine Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Wien am 2. November abgehalten. Vor Beginn der Sitzung gab es aufgrund des harten Lockdowns für jeden, der in die Landstube wollte, einen Corona-Schnelltest. Dazu wurde eine Teststraße mit Mitarbeitern des Roten Kreuzes eingerichtet, die Antigentests durchführten. Die Testung war von allen Fraktionen gebilligt worden.