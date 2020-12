Steirischer Landtag - Prüfung des Chaletdorfs am Leopoldsteiner See

KPÖ begehrte Auskunft von SPÖ-Umweltlandesrätin - Vorhaben in gelber Lawinenschutzzone geplant

Das umstrittene Projekt eines Chaletdorfes am Ufer des weitgehend unberührten Leopoldsteiner Sees bei Eisenerz (Bezirk Leoben) war am Dienstag im steirischen Landtag Gegenstand einer Befragung von Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) durch die KPÖ. Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler wollte wissen, wie die Landesregierung vorzugehen gedenke. Lackner antwortete, dass es zwei negative Stellungnahmen von Landesabteilungen gebe.

Klimt-Weithaler richtete eine Befragung an Lackner, was es mit der geplanten "Verschandelung des Leopoldsteiner Sees bei Eisenerz durch ein Chaletdorf" auf sich habe. Klimt sprach von Unvereinbarkeit mit dem Schutzzweck für den See, gemäß den Bestimmungen für ein Landschaftsschutzgebiet. Lackner sagte dazu, dass es negative Einschätzungen zum Bebauungsplan seitens der Umweltanwältin und von zwei zuständigen Landesabteilungen gebe. Dazu sei das Vorhaben in einer gelben Zone des Lawinenschutzes geplant. Die Gemeinde Eisenerz habe trotz Aufforderung des Aussetzens des Vorhabens das Projekt dennoch fortgeführt. Lackner sagte, es laufe ein Prüfungsverfahren der Gemeindeaufsicht. Zur Aufhebung der Verordnung der Gemeinde laufe eine rechtliche Prüfung.