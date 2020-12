Steirischer Landtag widmete sich Beschluss des Haushalts 2021

ÖVP und SPÖ für von Finanzlandesrat und LHStv. Lang vorgelegten Haushalt

Der steirische Landtag sollte am Dienstag am späten Nachmittag das Landesbudget 2021 beschließen - mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ. Wegen der Coronaviruskrise klettern die Landesschulden von 4,645 Mrd. auf 5,3 Mrd. Euro. Massive Einbußen sind wegen ausfallender Ertragsanteile zu erwarten. Finanzreferent und LHStv. Anton Lang (SPÖ) sagte, dass die Umstände von Anfang an klar gewesen seien: "Es gibt keine Gewinner und keine Verlierer."

Schon bei der Präsentation des Budgetrahmens im Oktober hatte es seitens der Landesregierung geheißen, dass der Konsolidierungsbedarf über 668 Mio. Euro betrage. Gerechnet werden muss mit einem Ausfall an Ertragsanteilen von weit über 400 Mio. Euro. Bedingt durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus - u.a. Konjunkturpakete und Mittel für den Gesundheitsbereich - steigen sowohl Schuldenhöhe als auch Verschuldungsgrad. Einen ausgeglichenen Haushalt - also ohne Nettoneuverschuldung - kann die Steiermark wohl frühestens 2024 erreichen. Ob diese Budgetzahlen auch halten werden, war noch nicht sicher - Finanzlandesrat Lang hatte schon im Vorfeld eingeräumt, dass dies auch von der Corona-Entwicklung abhänge.

Die Opposition zeigte sich mit einigen Pfeilern bzw. der Ausrichtung des Haushalts 2021 nicht sehr zufrieden. Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl monierte, dass das Budget zu wenig ökologisch und klimaschutzwirksam ausgerichtet sei. Da beziehe die Landesregierung keine klare Stellung. "Das Landesbudget erinnert an ein sanierungsbedürftiges Haus, das Fundament ist brüchig geworden", konstatierte Krautwaschl.

Der steirischen FPÖ passten u.a. das Ausmaß von einigen Sozialleistungen - vor allem für Nichtösterreicher - und das Festhalten der Landesregierung am millionenschweren Projekt Leitspital Liezen nicht. Weiters fehle dem Land die finanzpolitische Schlagkraft nicht nur wegen Corona, sondern weil Schwarz und Rot von den Fehlern der Vergangenheit eingeholt würden, sagte Abgeordneter Stefan Hermann.

KPÖ-Mandatar Werner Murgg kritisierte u.a., dass es gar nicht in Erwägung gezogen werde, eigene Einnahmen des Landes zu lukrieren - etwa über Nahverkehrs- und Stellplatzabgabe oder Schotterabgabe. Letztere gebe es nur in Wien und der Steiermark nicht. Das wären zwar nicht viele Millionen Euro, aber immerhin etwas und man könnte sie zweckgebunden etwa für den Öffi-Verkehr verwenden. Schulden an sich seien nicht das Probleme, sondern die Schuldentragfähigkeit.

NEOS-Klubchef Niko Swatek kündigte u.a. an, einen Antrag mit FPÖ und KPÖ auf eine Nulllohnrunde für steirische Politiker einzubringen. Dem wurde aber wenig Aussicht auf Erfolg eingeräumt.