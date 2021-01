Daumen fast zur Gänze abgetrennt

Ein Landwirt ist am Sonntagvormittag auf seinem Anwesen in St. Gallen (Bezirk Liezen) bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Der 56-Jährige geriet beim Hantieren mit einer Seilwinde in den Kettenbereich, dabei wurde sein linker Daumen fast zur Gänze abgetrennt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Amstetten gebracht, teilte die Polizei mit.