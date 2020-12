Steirischer LVT-Chef warnt vor islamistischen Gefährdern in Graz

"Kronen Zeitung" berichtet von E-Mail an LH Schützenhöfer - Mehr Ressourcen für Überwachung wären notwendig

Ein E-Mail des steirischen Leiters des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), Rupert Meixner, sorgt für Wirbel: Er warnte laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) im November, dass "solche Typen wie der Attentäter aus Wien" auch in der Steiermark frei und nicht überwacht herumlaufen würden. Die Ressourcen für eine Überwachung würden fehlen.

Seitens der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark wurde der Inhalt auf APA-Nachfrgae nicht bestätigt, sehr wohl aber, dass es ein E-Mail von Meixner an der Landeshauptmann gab. Landespolizeidirektor Gerald Ortner verwies indessen auf die laufende Reform des Verfassungsschutzes. Er begrüße die Reform-Pläne der Regierung. Neben einer neuen Struktur brauche es aber vor allem eine Erweiterung der rechtlichen Befugnisse, meinte er. Durch eine solche können personalintensive Überwachungen wesentlich effektiver gestaltet werden.

Darüber hinaus müsste auch eine Spezialisierung des eingesetzten Personals möglich sein. Das könne durch eine Trennung von Nachrichtendienst und staatspolizeilichen Ermittlungen ermöglicht werden. "Beide Bereiche erfordern Spezialisten, aber in verschiedenen Betätigungsfeldern. Die Notwendigkeit, dem Verfassungsschutz Personal zuzuführen, steht außer Zweifel", so Ortner. Eine hundertprozentige Sicherheit sei aber Illusion. "Sicherheit nur auf die personelle Situation aufzuhängen, wäre zu kurzfristig gedacht. Für verantwortungsvolle Sicherheitspolitik braucht es vor allem Vertrauen und Gespräche im Hintergrund", meinte Ortner.

Meixner hatte dem Schützenhöfer laut "Krone", der das E-Mail vorliege, weiters geschrieben, dass konkret 23 Gefährder auf freiem Fuß in der Steiermark herumlaufen würden. "Daher ist so etwas wie in Wien auch in Graz möglich." Der LVT-Chef benötige 25 neue Ermittler - für eine lückenlose Überwachung würde er sogar 350 Beamte benötigen.