Steirischer Rechnungshof moniert bei CIS Finanzierungsverteilung

Auch Kritik an Regelung für Geschäftsführerprämie - Lob für Einhaltung von Vorgaben bei Auftragsvergaben

Der steirische Rechnungshof moniert eine "eklatante Unausgewogenheit" bei der Finanzierung von Projekt- und Gemeinkosten der Creative Industries Styria (CIS), wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Zudem seien zwei Drittel der Kreativfirmen im Großraum Graz, die Finanzierung der Projekte der CIS erfolge jedoch großteils durch das Land. Der LRH machte in 24 Empfehlungen Verbesserungsvorschläge. Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl sagte, diese würden bereits umgesetzt.

Weiters trage das Land gemeinsam mit der steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG nahezu sämtliche Gemeinkosten, sprich den Sachaufwand, wie es im am Dienstag vorgelegten Prüfbericht des LRH heißt. Daher rege man einerseits eine Neuverteilung der Finanzierungsbeiträge zwischen Land und Stadt Graz an, um diese bestehende Asymmetrie zu beseitigen. Andererseits könnten die Gemeinkosten verursachergerecht auf alle Gesellschafter und Projektpartner verteilt werden. Sollte diese Asymmetrie der Finanzierung der CIS nicht beseitigt werden können, wären Alternativen zur Umsetzung der Leitprojekte zu überlegen - etwa durch die Beauftragung externer Projektpartner. Zudem könnten generell Überlegungen angestellt werden, ob die durch die CIS angestrebte Förderung der Kreativität beispielsweise nicht auch über Förderprogramme realisierbar wäre. Solche Förderschienen seien unmittelbar bei der SFG und beim Land Steiermark installiert.

Auch bei der Geschäftsführerprämie ortete der LRH Handlungsbedarf. Die ordnungsgemäße Führung des Rechnungswesens und eines internen Kontrollsystems stelle ohnehin eine Erfüllung gesetzlicher Pflichten dar und sei deshalb als Zielparameter für diese Prämie "ungeeignet". Die Prüfer empfehlen in diesem Zusammenhang eine Evaluierung der bestehenden Prämienregelung.

Lobend wurde u.a. erwähnt, dass bei Auftragsvergaben durch die CIS grundsätzlich das Bestbieterprinzip unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien eingehalten wurde, wie vom Landtag aufgrund eines Beschlusses verlangt.

Bei der Creative Industries Styria GmbH handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, an der die im Landesbesitz befindliche Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) zu 80 Prozent beteiligt ist. Jeweils zehn Prozent der Anteile halten die Stadt Graz bzw. die Wirtschaftskammer Steiermark. Im Gegensatz zu dieser eher kleinen Gesellschaft ist die Anzahl der für unterschiedliche Belange zuständigen Stellen (Aufsichtsrat, SFG, Wirtschaftsabteilung des Landes und die Koordinationsstelle des Grazer Bürgermeisteramtes) unverhältnismäßig groß, wie es in einer Zusammenfassung des LRH heißt: Daher empfehle man, die Aufgaben dieser Stellen zu bündeln bzw. zu reduzieren.

Die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) reihte in einer Stellungnahme die CIS in die "Erfolgsgeschichte steirischer Cluster und Netzwerke" ein, die wesentlich zur positiven Entwicklung der steirischen Wirtschaft in den vergangenen Jahren beigetragen hätte. Im Bereich Kreativwirtschaft brauche man die CIS als Netzwerkorganisation, sagte die Landesrätin, zudem würden die Empfehlungen des LRH bereits umgesetzt: "Die Gesellschafterstruktur der CIS prüfen wir und sind diesbezüglich bereits in Gesprächen mit der Stadt Graz."

Der Bericht rief den FPÖ-Finanzsprecher im Landtag, Stefan Hermann auf den Plan: "Die Feststellungen des LRH zeigen einmal mehr, wie wichtig mehr Transparenz bei den Beteiligungen des Landes wäre". Die LRH-Empfehlungen seien umzusetzen, sagte Hermann, der u.a. auch ein "stärkeres Engagement" der CIS außerhalb des Ballungsraumes Graz einforderte.

Steirische NEOS und KPÖ schlossen sich der Kritik an: NEOS-Klubobmann Niko Swatek sprach davon, dass die CIS "das Sittenbild der steirischen Regierungspolitik widerspiegelt" - u.a. mit Steuermitteln finanziert und ohne klar definierte Wirkungsziele. Die Grazer KPÖ erklärte, sie kritisiere seit vielen Jahren, was der RH nun bestätige: "überbordende Reisekosten für wenige führende Köpfe, nicht gerechtfertigte Geschäftsführer-Prämien und wenig konkret Bereicherndes für die Stadt".