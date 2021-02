Steirischer Sonderlandtag mit "Dringlichen" zu Corona an Regierer

Grüne begehrten Auskünfte zu Pflegeheimen, Freiheitliche zu Arbeitslosigkeit und Konjunkturmaßnahmen

Gleich sechs dringliche Anfragen der steirischen Landtags-Opposition aus FPÖ, Grünen, KPÖ und NEOS hatten sich am Dienstag in Graz die ÖVP-SPÖ-Regierer zu stellen - vor allem Fragen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Grünen befragten Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) zu Pflegeheimen, die Freiheitlichen Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), wo denn etwa Maßnahmen gegen die "Rekordarbeitslosigkeit und drohende Pleitewelle" blieben.

Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl sagte zum Corona-Management in Pflegeheimen vor allem in Bezug auf Überlastung des Personals und benötigter Schutzausrüstung, dass Fragen offen seien, wenngleich die Impfungen nun eine Entlastung darstellten. Krautwaschl führte aus, wegen der Personalknappheit sei auch das Einhalten von Hygienevorschriften schwierig. Sommerakademien für Pflegepersonal seien grundsätzlich gute Maßnahmen des Landes gewesen. Im Bundesländervergleich liege die Steiermark aber traurigerweise vorne beim Anteil von Pflegeheimbewohner, die an oder mit dem Virus verstorben sind. "55 Prozent der Menschen, die in der Steiermark an Corona gestorben sind, sind in einem Pflegeheim gestorben, das ist mit Abstand der größte Wert in Österreich", so Krautwaschl.

Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß sagte in der Beantwortung u.a., in den Sommerakademien habe es beispielsweise Referate von der Pflegeombudsschaft und der Landessanitätsdirektion und auch Ideen- und Erfahrungsaustausch zum Thema Besuche sicher gestalten gegeben. Auch wurde das richtige Anlegen der Schutzkleidung demonstriert. Neue Erkenntnisse seien laufend eingebracht worden. Die Teilnahme für Pflegepersonal sei freiwillig gewesen. Bisher wurden in den steirischen Heimen gesamt 883 infizierte Mitarbeiter festgestellt, davon 200 aktiv infizierte Mitarbeiter, berichtete Bogner-Strauß. 862 Pflegeheimbewohner (Stand 1. Februar) seien am Virus gestorben.

FPÖ-Abgeordneter Marco Triller schlug in der Pflegefrage vor, eine Kommission zur Untersuchung von Vorkommnissen bei der Pflege einzurichten, analog zur Alfred Stingl-Kommission nach Misshandlungsvorwürfen in der Alterspsychiatrie in Graz im Jahr 2018. KPÖ-Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler ersuchte ÖVP und SPÖ darum, Verbesserungsvorschläge der Opposition nicht reflexartig vom Tisch zu wischen.

In einer 16-Punkte-Anfrage an Wirtschaftslandesrätin Eibinger-Miedl sagte FPÖ-Klubchef Mario Kunasek, in der Steiermark seien 63.155 Menschen ohne Job oder in Schulung. Rund 64.000 Menschen in 7.800 Betrieben befänden sich in Kurzarbeit, also rund 127.000 Menschen seien in ihrem Wirtschafts- und Erwerbsleben von dieser Krise betroffen. Man habe in der Steiermark bei den Maßnahmen Verbesserungs- und Nachholbedarf, vor allem im Bereich Tourismus und Gastronomie. Auch müsse man fragen, ob die Mechanismen die richtigen seien. Wie weit sei man mit den Prüfungen, was "ankomme" und ob es weitere Hilfspakete gebe?

Eibinger-Miedl antwortete unter anderem, die steirische Wirtschaft basiere auf einem guten Fundament. Die Corona-Arbeitsstiftung der Steiermark sei Vorbild für die Joboffensive auf Bundesebene gewesen. Dazu habe die Steiermark als erstes Bundesland ein Gemeindekonjunkturpaket in Ergänzung zum Bundespaket geschnürt. Gesamt seien von Bund und Land Wirtschaftshilfen und Unterstützungsleistungen von rund 2,3 Mrd. Euro geflossen. Eines der Hauptprobleme sei die europarechtliche Deckelung von 0,8 Mio. Euro beim Fixkostenzuschuss gewesen. Diese Deckelung wurde nun deutlich erhöht. Zudem seien zahlreiche Verbesserungen beim steirischen Härtefallfonds eingeführt worden. Geplant seien, sagte die Landesrätin, für die Zukunft Maßnahmen in sechs Punkten, darunter eine Greentech-Offensive, eine Exportoffensive oder auch eine verbesserte Nahversorgerförderung.