Stellantis debütierte an der Börse in Mailand und in Paris

Startpreis in Mailand bei 12,76 Euro

Die Aktie des aus der Fusion von PSA und Fiat Chrysler entstandenen Autokonzerns Stellantis hat sein Debüt an der Börse in Mailand und in Paris gefeiert. In Mailand startete die Aktie mit einem Preis von 12,76 Euro. Der CEO des neuen Konzerns, Carlos Tavares, und Verwaltungsratspräsident John Elkann ließen die Glocke läuten, die den Start der Verhandlungen in Mailand symbolisiert. Kurz nach Verhandlungsbeginn legte die Stellantis-Aktie um 4,5 Prozent auf 13,12 Euro zu.

An der Zeremonie zum Debüt in Mailand beteiligten sich auch der Chef der Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, und von Euronext, Stephane Boujnah. "Die Fusion von PSA und Fiat Chrysler ist ein historisches Ziel für uns alle. Stellantis ist eine außerordentliche Chance in dieser Zeit von Herausforderungen, in der unsere Industrie einen tiefen Wandel erlebt", sagte Elkann.

"Wir verfügen über Größe, Ressourcen, Vielfältigkeit und Know-how, um mit Erfolg die Gelegenheiten zu nutzen, die die neue Ära im Transportbereich bietet. Unser Ziel ist, etwas Einmaliges und Großartiges aufzubauen und unseren Kunden praktische, sichere, nachhaltige und innovative Fahrzeuge und Dienstleistungen zu bieten", sagte Elkann. Seiner Ansicht nach wird es im nächsten Jahrzehnt zu großen Neuigkeiten im Transportbereich kommen.

Aus der Fusion sei ein Autoriese mit einem Wert von 25 Milliarden Euro entstanden, sagte Stellantis CEO Carlos Tavares. Dank der Fusion der beiden Gruppen können Synergien entstehen, die zu weiterem starken Wachstum führen werden.

In Paris erschien die Aktie erstmals bei 12,90 Euro auf den Kurszetteln und erreichte zeitweise 13,08 Euro.