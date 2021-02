Die Künstlerin und Musikerin Françoise Cactus ist tot. Sie starb am Mittwoch nach langer Krankheit in Berlin, wie ihr Management nach einem Bericht von RBB-Sender Radio Eins bestätigte, wo Cactus als Moderatorin gewirkt hatte. Die 1964 als Francoise van Hove in der Region Bourgogne (Burgund) geborene Cactus kam Mitte der 80er Jahre nach West-Berlin. Bekannt wurde sie als Sängerin und Schlagzeugerin der Band Stereo Total ("Liebe zu dritt", "Du bist schön von hinten").