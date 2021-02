Steueroasen - EU-Minister vertagten Ausweitung der Schwarzen Liste

Türkei wird vorerst nicht auf diese Liste gesetzt - Wirtschaftslage und Corona-Wiederaufbaufonds auf der Agenda

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Blümel-Aussagen ---------------------------------------------------------------------

Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister haben eine Debatte zur Ausweitung der Schwarzen Liste von Steueroasen vertagt. Der Punkt sei von der Tagesordnung der Online-Sitzung der Minister am Dienstag genommen worden, hieß es aus dem Ministerrat in Brüssel. Zuvor hatten Experten der EU-Staaten nach Angaben von Diplomaten vereinbart, die Türkei vorerst nicht auf diese Liste zu setzen.

Auf der Schwarzen Liste sind zwölf Staaten, denen die EU vorwirft, Steuerflucht zu fördern oder nicht mit der EU zusammenzuarbeiten. Darunter sind zum Beispiel Panama, Barbados, Fidschi oder die Seychellen. Einige EU-Staaten wollten die Türkei hinzufügen, weil sie den türkischen Behörden mangelnde Zusammenarbeit vorhalten. Nun soll das Land jedoch nach Angaben von Diplomaten auf der sogenannten Grauen Liste der Länder bleiben, die "noch nicht alle internationalen Steuerstandards erfüllen, aber Reformen zugesagt haben".

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sprach sich im Vorfeld für eine Ausweitung aus. "Steuergerechtigkeit und Transparenz dürfen keine europäische Einbahnstraße sein. Wir erwarten von unseren Handelspartnern, dass sie sich an die vorgegebenen Kriterien halten und diese auch entsprechend umsetzen", so Blümel.

Der deutsche CSU-Europapolitiker Markus Ferber kritisierte, schon vor einem Jahr sei die Türkei einer Aufnahme auf die Schwarze Liste nur mit dem Versprechen umfassender Reformen entkommen. Diese seien aber immer noch nicht vollständig umgesetzt. "Die Uhr für die Türkei ist abgelaufen", meinte Ferber. "Wenn wir als EU nur deswegen Zugeständnisse machen, weil es sich um ein großes Nachbarland handelt, ist die Liste das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist." Es werde mit zweierlei Maß gemessen.

Zuvor hatten bereits die Grünen und die Entwicklungsorganisation Oxfam darauf gedrungen, die Schwarze Liste konsequenter auszuweiten, um Steuerflucht und Steuervermeidung wirksamer zu bekämpfen. Laut Oxfam sind nur zwei der 13 Staaten mit einem Steuersatz Null auf der Liste, und nur eines der 18 Länder mit sehr niedrigen Steuersätzen.

Auf der Agenda der EU-Wirtschafts- und Finanzminister standen unterdessen die aktuelle Wirtschaftslage und die Umsetzung des Corona-Wiederaufbaufonds. "Die Krise dauert weiterhin an, deswegen braucht es auch weiterhin unterstützende Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft in Europa. In der aktuellen Phase frühzeitig auf ein Ende der Unterstützung zu drängen, wäre kontraproduktiv", teilte Blümel der APA mit.

"Daher ist es wichtig, dass die bestehenden Beihilfenrahmen ausgeweitet wurden", so der Finanzminister weiter. In Österreich würden bereits 670 Unternehmen mit 300.000 Arbeitnehmern am Beihilfendeckel anstehen, diesen könnte jetzt weitergeholfen werde.