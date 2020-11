Steyrer schoss auf Ratten: schlafenden Lkw-Fahrer getroffen

Tscheche leicht verletzt - Waffenverbot gegen Schützen verhängt

Ein 31-Jähriger aus Steyr hat am späten Mittwochabend auf einem Firmengelände im Bezirk Linz-Land mit einem Luftdruckgewehr auf Ratten geschossen - getroffen hat er allerdings einen in der Nähe abgestellten Lkw, in dem ein 34-jähriger Tscheche schlief. Als der Fahrer das Fenster herunterkurbelte um nachzusehen, was los ist, wurde er von einem abprallenden Projektil im Gesicht gestreift und leicht verletzt, berichtete die Polizei.

In einem als Lagerraum dienenden Zelt auf dem Firmenareal hatten sich offenbar Nager eingenistet. Der 31-Jährige wollte der Plage mit einem Federdruck-Luftgewehr zu Leibe rücken und schoss dreimal auf die Tiere. Zwei der Bleigeschosse prallten vom Boden ab, durchschlugen die Zeltplane und trafen den Lkw bzw. dessen Fahrer. Der Schütze wird angezeigt und bekam ein vorläufiges Waffenverbot.