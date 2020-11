Stichwahlen in Brasilien: Olympia-Bürgermeister Paes gewinnt in Rio

Auffällig war das schlechte Abschneiden des rechten Lagers von Bolsonaro

Der Olympia-Bürgermeister der Sommerspiele von 2016, Eduardo Paes, kehrt an die Spitze der Verwaltung von Rio de Janeiro zurück. Er gewann eine Stichwahl am Sonntag gegen den amtierenden Bürgermeister der brasilianischen Metropole, Marcelo Crivella, nach vorläufigem Ergebnis deutlich mit rund 64 Prozent der Stimmen.

Ebenfalls in einer Stichwahl wurde Bürgermeister Bruno Covas in der bevölkerungsreichsten Stadt des südamerikanischen Landes, São Paulo, wiedergewählt. Der 40 Jahre alte Sozialdemokrat kam auf gut 59 Prozent der gültigen Stimmen und besiegte damit Guilherme Boulos von der Sozialistischen Partei.

Paes ist wegen Korruption angeklagt. Dabei geht es unter anderem um Unregelmäßigkeiten beim Bau einer Sportanlage für die Olympischen Spiele in Rio vor vier Jahren. Der konservative 51-Jährige war dort bereits von 2009 bis 2016 Bürgermeister. Er profitierte von der Unbeliebtheit von Crivella, einem evangelikalen Pastor und Verbündeten des rechten Staatspräsidenten Jair Bolsonaro. Crivella hatte unter anderem mit seiner Abneigung gegen den berühmten Karneval der Kulturmetropole für Ärger gesorgt.

Bei der ersten Runde der Kommunalwahlen zwei Wochen zuvor war über Ämter in allen der gut 5.500 Gemeinden Brasiliens abgestimmt worden. In zahlreichen Großstädten kam kein Bürgermeisterkandidat auf mehr als 50 Prozent der Stimmen, was Stichwahlen nötig machte.

Auffällig war das schlechte Abschneiden des rechten Lagers von Bolsonaro. In Fortaleza gewann der linke José Sarto von der Demokratischen Arbeitspartei (PDT). Sein Gegner, "Capitão" Wagner Sousa, hatte zuletzt seine Unabhängigkeit von Bolsonaro betont, nachdem dieser ihm seine Unterstützung zugesichert hatte.