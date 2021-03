Stichwort: Abdullah-Zentrum

Spanien, Saudi-Arabien und Österreich als Gründungsmitglieder - Vatikan mit Beobachterstatus

Das umstrittene "König Abdullah Bin Abdulaziz Zentrum für Interreligiösen und Interkulturellen Dialog" (KAICIID) sorgt seit Jahren für innenpolitische Kontroversen. Im Herbst 2012 von Saudi-Arabien, Österreich und Spanien eröffnet, wurde es größtenteils von Riad finanziert. Der Vatikan hat Beobachterstatus. Am Freitag gab das KAICIID seinen Abzug aus Österreich bekannt.

Als Hommage an den Geldgeber trägt das Institut den Namen des im Jänner 2015 im 90. Lebensjahr verstorbenen saudi-arabischen Monarchen Abdullah. Kritiker und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International sahen in der Institution einen Versuch Riads, sein international wegen Menschenrechtsverletzungen ramponiertes Image aufzupolieren. Denn während in Wien mittels Dialogs Brücken gebaut werden sollen, drohen in Saudi-Arabien jedem, der von der dortigen Interpretation des Islam abfällt, Gefängnis, Auspeitschung und Tod.

Das KAICIID wird von einem Board of Directors geleitet, das aus Vertretern der großen Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus) und Kulturen besteht. 65 Experten aus 30 Ländern zählt das KAICIID derzeit laut Website. Der Sitz des KAICIID ist das Wiener Palais Sturany am Schottenring.

Generalsekretär ist der saudische Diplomat Faisal Abdulrahman bin Muaammar. Seine ursprüngliche Stellvertreterin, Ex-Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (ÖVP), musste Anfang 2015 ihren Hut nehmen, nachdem sie Frauenunterdrückung und Todesstrafe in Saudi-Arabien in einem "profil"-Interview heruntergespielt hatte ("Es wird nicht jeden Freitag in Riad geköpft."). Ihr Nachfolger wurde der spanische Diplomat Alvaro Albacete Perea.

Schon die Eröffnung des Dialogzentrums im Herbst 2012, zu der etwa auch der damalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon gekommen war, war von Protesten begleitet. Es gab Anzeigen, weil Saudi-Arabien beim Ankauf des Wiener Innenstadtpalais als Amtssitz für die internationale Organisation zu Unrecht von der Grunderwerbssteuer befreit worden sein soll. Das Außenministerium hat diesen Vorwurf mit der Begründung zurückgewiesen, der saudische König Abdullah, der das Palais gekauft habe, sei als ausländisches Staatsoberhaupt internationalen Gepflogenheiten entsprechend von der Steuer befreit.

Im Juni 2019 hatte sich der Nationalrat mehrheitlich einem rechtlich nicht bindenden Entschließungsantrag angeschlossen, in dem ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Abdullah-Zentrum verlangt wird. Der Initiative der mittlerweile nicht mehr im Parlament vertretenen Liste JETZT traten alle Fraktionen außer der ÖVP bei.

Anfang 2015 kam es wegen des Zentrums dann zu einem schweren Konflikt in der rot-schwarzen Bundesregierung, der damalige Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) drohte mit einer Schließung. Grund für die Querelen war damals die Weigerung des KAICIID, Menschenrechtsverletzungen im Geldgeberland Saudi-Arabien zu verurteilen. Prominentestes Beispiel war die Auspeitschung des regimekritischen saudischen Bloggers Raif Badawi, für den etwa die Grünen bis heuer wöchentliche Mahnwachen vor dem Abdullah-Zentrum abhielten. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Mahnwache teilweise in den digitalen Raum verlegt.

Die ÖVP warf Faymann damals vor, mit seiner Drohung den "Ruf der Republik" aufs Spiel zu setzen. Das damals von Sebastian Kurz (ÖVP) geführte Außenministerium betonte, dass eine sofortige Schließung des Abdullah-Zentrums ein Völkerrechtsbruch wäre. Kurz selbst hatte sich aber auch kritisch zum Zentrum geäußert und etwa eine Verurteilung der "IS-Barbarei" durch dieses gefordert. Nach monatelangem Tauziehen wurde schließlich eine Neuausrichtung des KAICIID vereinbart, das sich dabei klar zur Religionsfreiheit bekannte und einen stärkeren Fokus auf Menschenrechte legte.

Wiederholt bekräftigte Altbundespräsident Heinz Fischer - während und nach seiner Amtszeit - die Unterstützung für das umstrittene Dialogforum. Man könne nicht immer nur vom Brückenbauen reden, man müsse die Brücken, die bereits existierten, auch nutzen, sagte Fischer. Das KAICIID ermögliche einen "seriösen und ernsthaften" Dialog.

Im Regierungsprogramm vereinbarten ÖVP und Grüne dann, dass das KAICIID einer Reform unterzogen werden solle. Gelinge dies nicht, bleibt "das Ziel des Ausstiegs aus dem KAICIID in enger Abstimmung mit allen Vertragsparteien". Dabei soll die "Bedeutung des Dialogstandorts Österreich und seiner Rolle als verlässlicher Amtssitz" gewahrt bleiben, heißt es darin.

Die Grünen sahen das Zentrum bis zuletzt kritisch. "Saudi-Arabien war in den letzten Jahren bemüht, sein Image als Schurkenstaat zu verbessern. Mehr als Feigenblattpolitik ist dabei bisher nicht herausgekommen", sagte unlängst die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic: "Deswegen war unsere Position zum König-Abdullah-Zentrum in Wien stets klar: Solange in Saudi-Arabien Menschenrechte, Religions- und Meinungsfreiheit mit Füßen getreten werden, ist ein Toleranz suggerierendes Zentrum in Österreich fehl am Platz."