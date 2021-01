Stichwort: Atomwaffenverbotsvertrag

Trotz Inkrafttretens weitgehend symbolisch - Österreich als Vorkämpfer für atomwaffenfreie Welt

Der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) verpflichtet die unterzeichnenden Staaten, "nie, unter keinen Umständen" Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Diese Verpflichtung gilt aber als weitgehend symbolisch, weil alle Nuklearmächte das Abkommen ablehnen. Politisch steht aber bereits eine Mehrheit der Weltgemeinschaft hinter dem Abkommen.

Der Vertrag wurde am 7. Juli 2017 von 122 Staaten beschlossen. Dabei gab es eine Gegenstimme von den Niederlanden und eine Enthaltung durch Singapur. Die neun bekannten Atommächte, darunter die UNO-Vetomächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, hatten die Gespräche boykottiert.

Unterschrieben wurde das Abkommen von mittlerweile 86 Staaten, die innerstaatliche Ratifizierung wurde in 51 Staaten abgeschlossen. Die Schwelle für das Inkrafttreten des Abkommens (50 Ratifizierungen) wurde im Oktober 2020 erreicht, als Honduras es ratifizierte. Mit dem 22. Jänner 2021 ist das Abkommen offiziell Teil des kodifizierten Völkerrechts. Österreich war im Mai 2018 der achte Staat, der das Abkommen ratifizierte.

Anstoßgeber für den Vertrag war der damalige US-Präsident Barack Obama, der in einer Rede in Prag im Jahr 2010 die Vision einer atomwaffenfreien Welt entwarf. Weil nukleare Abrüstungsinitiativen danach im Sand verliefen, entschied eine Gruppe von Staaten, darunter Österreich, Obamas vermeintliche Utopie in den Text eines völkerrechtlichen Abkommens zu gießen.

Ein Meilenstein dabei war eine Konferenz der Staatengruppe im Jahr 2014 in Wien, die mit der "Humanitarian Pledge" ("Humanitäre Verpflichtung") zur Abschaffung von Atomwaffen endete. Zivilgesellschaftlichen Druck baute dabei die "Internationale Kampagne für ein Atomwaffenverbot" (ICAN) auf, die für ihre Bemühungen im Jahr 2017 den Friedensnobelpreis erhielt.

Die Befürworter des Vertrags machen geltend, dass ein völkerrechtskonformer Einsatz von Atomwaffen aufgrund ihrer verheerenden Konsequenzen nicht möglich sei und sie daher genauso geachtet werden müssen wie biologische oder chemische Kampfstoffe. Die Gegner, darunter etwa auch die neutrale Schweiz, befürchten, dass das neue Vertragswerk die bestehenden Abrüstungsmechanismen wie den Atomwaffensperrvertrag (NVV) aus dem Jahr 1968 schwächen könnte.