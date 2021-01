Stichwort - Bidens Pläne für die ersten Tage im Weißen Haus

Rascher Kurswechsel bei Corona-, Einwanderungs- und Klimapolitik zu erwarten

Joe Biden will keine Zeit verlieren. Sobald er am Mittwoch als neuer US-Präsident vereidigt ist, will er sich in den ersten Tagen seiner Amtszeit daranmachen, eine ganze Reihe von Beschlüssen seines Vorgängers Donald Trump umzukehren. Ein rascher Kurswechsel ist etwa bei der Einwanderungs- und Klimapolitik zu erwarten. Vor allem aber will der 78-Jährige die Bekämpfung der Corona-Pandemie voranbringen.

Es folgt eine Auflistung von Plänen Bidens, wie sie in Interviews mit seinen Mitarbeitern, einem Memo seines künftigen Stabschefs Ron Klain und Wahlkampfauftritten skizziert wurden.

DIE CORONA-KRISE

- Biden hat ein 1,9 Billionen Dollar (1,58 Bio. Euro) schweres Hilfspaket vorgeschlagen. Die Ausgaben sollen vor allem Millionen Amerikanern zugutekommen, die im Zuge der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind, etwa weil sie arbeitslos wurden.

- Überall dort, wo der Bund federführend ist, soll künftig eine Maskenpflicht gelten, etwa in Regierungsgebäuden.

- Die Rückzahlung von staatlichen Studienkrediten soll ausgesetzt bleiben.

- Das auslaufende Räumungsmoratorium, das säumige Mieter davor schützt, auf der Straße zu landen, soll verlängert werden.

- Mit einer Reihe von Dekreten sollen Hygienevorschriften präzisiert werden. Auch soll klarer geregelt werden, wie Schulen und Unternehmen wieder sicher geöffnet und die Corona-Testkapazitäten ausgeweitet werden können.

- Biden will die USA zurück in den Schoß der Weltgesundheitsorganisation WHO führen. Trump hatte die Zusammenarbeit beendet, weil die UN-Behörde seiner Meinung nach bei der Koordinierung der Corona-Bekämpfung versagte.

KLIMA

- Klimaschutz und die Umstellung auf umweltfreundliche Energie soll ein Schwerpunkt der Präsidentschaft Bidens werden.

- Unter Trump sind die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Biden will diesen Schritt rückgängig machen.

- Die Genehmigung für die umstrittene Pipeline Keystone XL von Kanada in die USA soll gestrichen werden.

EINWANDERUNG

- Die Verbote, die die Einreise in die USA aus einigen Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung weitgehend untersagen, sollen aufgehoben werden.

- Biden will dem Kongress ein Gesetzespaket für eine umfassende Einwanderungsreform vorlegen. Bei grünem Licht können Millionen Migranten, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA leben, auf eine Legalisierung ihres Status hoffen.

- Der von Trump erklärte Nationale Notstand, der es ihm erlaubte, Gelder des Verteidigungsministeriums für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu verwenden, soll aufgehoben werden.

- Das von Trump abgeschaffte "Dreamer"-Programm soll wieder eingeführt werden. Es schützt Menschen, die als Minderjährige illegal in die USA kamen, vor einer Abschiebung.

- Die Trennung von Einwanderer-Familien an der Grenze soll endgültig Geschichte sein. Kinder, die immer noch nicht wieder bei ihren Eltern sind, sollen mit ihren Familien wieder vereint werden.

- Einige unter Trump veranlasste Verschärfungen der Asylregeln sollen rückgängig gemacht werden.