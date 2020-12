Stichwort: ECTS

24 ECTS in zwei Jahren entsprechen Arbeitsaufwand von rund 25 Stunden pro Monat - GRAFIK

Mit dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) sollen europaweit Studienleistungen transparent und vergleichbar gemacht werden. Für Österreich ist im Universitätsgesetz (UG) festgelegt, dass Bachelorstudien 180 ECTS-Punkte (in Ausnahmefällen bis 240) und Masterstudien mindestens 120 ECTS umfassen. Diplomstudien wie Jus kommen im Regelfall auf 240 ECTS, die Humanmedizin auf 360 ECTS.

Das Arbeitspensum eines Studienjahres ist im UG mit 1.500 Stunden bzw. 60 ECTS-Punkten definiert. Das bedeutet also, dass ein ECTS-Punkt einen Aufwand von 25 Stunden umfassen sollte - soweit in der Theorie. Studentenvertreter monierten immer wieder die vollkommen unterschiedliche Bewertung bestimmter Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen. Diese würden den tatsächlichen Aufwand nicht widerspiegeln, manche Lehrveranstaltungen/Prüfungen seien über-, andere unterbewertet. Dementsprechend sind in der nun geplanten Novelle auch Überprüfungen dieses Workloads geplant.

Die nun geplante Mindeststudienleistung von 24 ECTS-Punkten in den ersten zwei Studienjahren bedeutet umgerechnet auf ein Bachelorstudium mit 180 ECTS, dass dieses bei Beibehaltung des am Anfang verpflichtend vorgeschriebenen Mindesttempos erst in 15 Jahren absolviert wäre (Mindestdauer: drei Jahre). Wenn man in zwei Jahren (also 24 Monaten) mindestens 24 ECTS sammeln will, braucht man im Schnitt pro Monat einen ECTS-Punkt, das bedeutet einen durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 25 Stunden pro Monat - mit den obigen Einschränkungen bezüglich der derzeitigen Vergleichbarkeit.

(GRAFIK 1414-20, Format 88 x 72mm)