Stichwort: ECTS

Soll Studienleistung vergleichbar machen - Bachelorstudium im Mindesttempo würde 22,5 Jahre dauern - GRAFIK

Mit dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) sollen europaweit Studienleistungen transparent und vergleichbar gemacht werden. Für Österreich ist im Universitätsgesetz (UG) festgelegt, dass Bachelorstudien 180 ECTS-Punkte (in Ausnahmefällen bis 240) und Masterstudien mindestens 120 ECTS umfassen. Diplomstudien wie Jus kommen im Regelfall auf 240 ECTS, die Humanmedizin auf 360 ECTS.

Das Arbeitspensum eines Studienjahres ist im UG mit 1.500 Stunden bzw. 60 ECTS-Punkten definiert. Das bedeutet also, dass ein ECTS-Punkt einen Aufwand von 25 Stunden umfassen sollte - soweit in der Theorie. Studentenvertreter monierten immer wieder die vollkommen unterschiedliche Bewertung bestimmter Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen. Diese würden den tatsächlichen Aufwand nicht widerspiegeln, manche Lehrveranstaltungen/Prüfungen seien über-, andere unterbewertet. Dementsprechend sind in der nun geplanten Novelle auch Überprüfungen dieses Workloads geplant.

Die nun geplante Mindeststudienleistung von 16 ECTS-Punkten in den ersten zwei Studienjahren bedeutet umgerechnet auf ein Bachelorstudium mit 180 ECTS, dass dieses bei durchgehender Beibehaltung dieses (nur am Anfang verpflichtenden) Mindesttempos erst in 22,5 Jahren absolviert wäre (Mindestdauer: drei Jahre). Schließt man noch ein Masterstudium (120 ECTS; Mindestdauer: zwei Jahre) an, kommt man auf eine Studienzeit von 37,5 Jahren. Eine Promotion (keine gesetzliche ECTS-Vorgabe, meist auch 180 ECTS) ginge sich vor der Pension dann nicht mehr aus. Gleiches gilt für die Tätigkeit als Arzt nach dem Medizinstudium (360 ECTS): Dieses würde - im Mindesttempo absolviert - erst nach 45 Jahren abgeschlossen sein.

(GRAFIK 0221-21, Format 88 x 72 mm)