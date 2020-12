Stichwort Spar Österreich - Vom Lebensmittelladen zum Handelskonzern

Große Expansion im In- und Ausland begann in den 1990er-Jahren, Marktanteil in Österreich mehr als verdoppelt - Langzeit-Firmenchef Drexel wechselt Anfang 2021 in den Spar-Aufsichtsrat

Die in den 1950er-Jahren als Vereinigung von selbstständigen Kaufleuten und Großhändlern gestartete heimische Handelsvereinigung Spar ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem mitteleuropäischen Handelskonzern aufgestiegen und konnte heuer erstmals Rewe (u.a. Billa, Merkur, Penny) als Marktführer in Österreich überholen. Spar betreibt neben Supermärkten mit Hervis eine Sporthandel-Tochter und Einkaufszentren.

Die Spar-Österreich-Gruppe befindet sich zu 93 Prozent im Besitz der Gründerfamilien Drexel, Poppmeier und Reisch und einigen weiteren österreichischen Klein-Gesellschaftern, die teilweise ebenso zu den Gründerfamilien gehörten oder durch spätere Übernahmen dazukamen. 1970 wurden die damals voneinander unabhängigen österreichischen Spar-Organisationen zur heutigen Spar Österreichische Warenhandels-AG zusammengeschlossen. Spar hält außerdem noch Anteile am Großhändler Metro in Österreich (27 Prozent) sowie dm Österreich und SEE (32 Prozent).

Spar-CEO Gerhard Drexel übergibt per Jahresende nach 31 Jahren als Vorstand und 20 Jahren als Firmenchef sein Amt an Fritz Poppmeier (55) und wechselt Anfang 2021 in den Aufsichtsrat.

Die große Expansion von Spar im In- und Ausland begann in den 1990er-Jahren: Zuerst eröffnete man Supermarkt-Filialen in Norditalien, Slowenien und Ungarn, Mitte der 2000er-Jahre folgte Kroatien. In Österreich übernahm Spar zwischen 1995 und 2016 viele Standorte von Mitbewerbern, unter anderem von Konsum, Familia, Meinl und Zielpunkt. Der Marktanteil von Spar wuchs von 15 Prozent im Jahr 1990 auf heuer 34 bis 35 Prozent.

Der Ausbau des in- und ausländischen Geschäfts und die Errichtung von Einkaufszentren ließen den Umsatz von Spar in den vergangenen 30 Jahren nach oben schießen. Anfang 1990 war Spar nur in Österreich aktiv und machte einen Jahresumsatz von umgerechnet 1,7 Mrd. Euro. 2020 soll der Umsatz der Spar-Österreich-Gruppe inklusive Einkaufszentren-Tochter SES im In- und Ausland bei rund 17 Mrd. Euro liegen. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg von 12.000 Mitarbeitern Anfang 1990 auf 86.000 Mitarbeiter Ende 2020.

Die Größe der Geschäfte wuchs in den vergangenen Jahrzehnten stark. Hatte ein Spar-Geschäft im Jahr 1970 im Schnitt gerade einmal 80 Quadratmeter, betrug die durchschnittliche Verkaufsfläche in einem Spar-Supermarkt 1990 bereits rund 300 Quadratmeter und 2020 dann schon 800 Quadratmeter.

Ein wichtiger Umsatz- und Gewinnbringer war für den Handelskonzern auch der Ausbau des Eigenmarken-Sortiments (u.a. S-Budget, Spar Premium, Spar Veggie, Spar Natur pur). Der Eigenmarken-Umsatzanteil von Spar stieg in den vergangenen 15 Jahren von 20 auf über 40 Prozent.