Stichwort: TIMSS

Volksschul-Studie für Mathematik und Naturwissenschaften

Mit der Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) wurden 2019 in 58 Ländern und sechs Bildungsregionen die Kompetenzen von Schülern der vierten und achten Schulstufe in Mathematik und Naturwissenschaften (v.a. Physik/Geo/Bio) erhoben. In Österreich nahmen rund 7.000 Kinder daran teil - allerdings nur auf der vierten Schulstufe, also der letzten Klasse der Volksschule.

Die Studie ähnelt sowohl vom Aufbau der Ergebnisskala als auch von den abgefragten Gebieten her dem bekannteren Programme for International Student Assessment (PISA). Unterschiede: Für PISA werden 15- bis 16-Jährige getestet, außerdem gibt es mit Lesen ein weiteres Testgebiet. Die PISA-Studie wird außerdem von der OECD durchgeführt, während für TIMSS die Forschungsgemeinschaft IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) verantwortlich zeichnet.

Da an TIMSS und PISA zum Teil jeweils andere Staaten teilnehmen, sind die Ergebnisse nur eingeschränkt miteinander vergleichbar. Anders als bei PISA nimmt Österreich an TIMSS auch nur unregelmäßig teil - bei sieben Erhebungen seit 1995 war Österreich nur viermal dabei, vor 2019 war dies 2011 der Fall.

In Österreich fand die Erhebung im Frühjahr 2019 an 255 Schulen statt. Rund 5.000 Neun- bis Zehnjährige absolvierten den Test am Computer, 2.000 arbeiteten klassisch auf Papier. Der Test selbst dauerte 72 Minuten, ergänzend wurden von Schülern, Eltern, Direktoren und Lehrern demografische Daten, Einstellungen zu Mathematik und Basisdaten zur Schulen erhoben. Daten einzelner Schüler bzw. Schulen wurden nicht ausgewertet, die Ergebnisse hatten auch keinen Einfluss auf die Noten.

(S E R V I C E - Beispielaufgaben unter https://www.iqs.gv.at/timss-2019)