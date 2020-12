Porr-Chief-Operating-Officer (COO) Thomas Stiegler verlässt den Vorstand des Baukonzerns, er hat seine Funktion per 31.1. zurückgelegt. Seine Agenden werden von den übrigen Vorstandsmitgliedern übernommen, teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag mit. Stiegler (55) war erst im Dezember 2018 in den Vorstand eingezogen. Davor leitete er ab 2010 die Porr-Business-Unit für das internationale Geschäft mit dem arabischen Raum (Katar) sowie Ost- und Nordeuropa.