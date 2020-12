Still Human: Madrid lässt Kunst die Ängste vor dem Neuen hinterfragen

Ausstellung im Madrider Privatmuseum Espacio SOLO zeigt Grenzen und Chancen Künstlichen Intelligenz in der Kunstwelt (Von Manuel Meyer/APA)

An der Wand hängt eine riesige Anzeigetafel, wie sie früher auf Bahnhöfen üblich war. Davor steht eine Gebetsbank. Wer auf ihr niederkniet und den Blick nach oben richtet, sieht wie auf der schwarzen Tafel weiße Buchstaben flattern. Langsam ergeben sich aus dem Buchstabenchaos einzelne Wörter, dann ganze Sätze. Im Inneren der in Madrid befindlichen Gebetsbank hat der deutsche Künstler Mario Klingemann ein Computer versteckt.

Dieser produziert eigenständig individuell für jeden Ausstellungsbesucher Weisheiten und Sinnsprüche und gibt diese auf der Anzeigetafel wieder. Mit Alexa und Siri hat die Künstliche Intelligenz (KI) längst unseren Alltag erobert. Aber auch die Kunstwelt. Das zeigt eindrucksvoll die Sonderausstellung "Still Human", die noch bis Juli 2021 im Madrider Privatmuseum Espacio SOLO zu sehen ist.

Das neueste Werk des deutschen KI-Künstlers heißt "Appropriate Response" ("Angemessene Antwort"). "Aber eigentlich kann ich mehr Fragen als Antworten liefern", gibt Klingemann im Gespräch mit der APA zu. Fragen wie: Was ist ein Künstler? Was ist Kreativität? Welche neuen Wege ermöglicht Künstliche Intelligenz einem Künstler und der bildenden Kunst? Was wäre, wenn Künstler in Zukunft durch Maschinen ersetzen würden? "Kreatives Gestalten war bisher ein menschliches Merkmal. Doch plötzlich gibt es schöpferische Künstliche Intelligenz. Das macht vielen Angst", meint Klingemann.

KI sei ein noch ungreifbares Ding, von dem wir nicht wüssten, ob es uns retten, helfen oder zerstören wird. "Weil wir uns noch unsicher sind, wie wir mit KI umgehen sollen, habe ich für mein Werk ein religiöses Ritual gewählt", erklärt der Münchener Künstler. Man kann es aber auch als technologische Gottheit interpretieren, die nur Sinn hat, wenn sie auch jemand verehrt.

Klingemann gehört weltweit zu den erfolgreichsten KI-Künstlern überhaupt. Seine Deep-Learning-Algorithmen, mit denen er halbautonome Bilder und Filme entstehen lässt, wurden bereits im MoMA in New York, im Pariser Centre Pompidou und auf dem Ars Electronica Festival in Linz gezeigt. Und für ihn ist klar: Es gäbe keine KI, wenn dahinter nicht ein Mensch stecke, der ihr etwas beibringt.

Das beste Beispiel dafür ist Klingemanns Werk "Memories of Passersby I" auf der anderen Saalseite der Ausstellung. Es besteht aus zwei großen digitalen Bilderrahmen, die mit Kabeln an ein in ihrer Mitte stehendes Mid-Century-Kästchen angeschlossen sind. In dem befindet sich der Rechner, der die Bilder erzeugt. Klingemann speiste dem KI-Modell Zigtausende Gemälde-Porträts zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert ein, aus denen das neurale Netzwerk ständig neue Gesichter formt.

Daneben stehen die synthetischen Büsten des russischen Künstlers Egor Kraft. Ein von ihm entwickeltes KI-System stellt die Köpfe, die an antike Skulpturen erinnern, eigenständig her. KI-Modelle haben gelernt, wie Rembrandt zu malen und wie James Joyce zu schreiben. Doch sind sie deswegen tatsächlich kreativ? Sind sie nicht nach wie vor von jenen abhängig, die sie mit Ideen speisen, dem Menschen? Doch bringt das eine neue Frage auf: Wenn der Mensch den Algorithmus vorgibt, die KI aber das Bild erschafft: Wer ist dann der Künstler?

Klar ist jedoch: KI-Kunst ist in Mode. "Galeristen schwärmen derzeit von KI-Kunst. Es ist neu. Doch schon bald wird die KI für Künstler aber ein ganz normales Werkzeug sein wie ein Pinsel oder eine Fotokamera", ist sich Klingemann sicher. Doch Neues produziert oftmals auch Angst, Unsicherheit. Auch darum geht es in der Ausstellung "Still Human". In über 100 Werken beleuchten 40 internationale Künstler genreübergreifend in Malerei, Bildhauerei, Klang- und Videokunst wie Menschen – und Kunst – auf Neuerungen, neue Realitäten und auf Unbekanntes reagieren.

"So ist Still Human gerade unter dem Eindruck der Coronapandemie von enormer Aktualität. Zumal sie auch danach fragt, was uns eigentlich menschlich macht. Hier lässt uns die Kunst über unsere eigenen Grenzen schauen", meint Oscar Hormigos, Kurator und künstlicher Leiter des Espacio SOLO.

Und natürlich geht es damit auch um Identität. Irritierend sind die hybriden Mixturen aus Mensch-Pflanze des türkischen Künstlers Can Pekdemir. Der Japaner Tomoo Gokita lässt uns in seinen Gemälden Gesichter sehen, wo eigentlich gar keine sind. Regelrecht verstörend sind die Skulpturen des Kanadiers David Altmejd, in denen sich Menschen in Kristalle verwandeln. Nicht weniger beängstigend wirken die Porträts der Schweizerin Miriam Cahn.

Der österreichische Künstler Gottfried Helnwein irritiert uns mit bösen Mickey-Mouse-Darstellungen. Seine Tochter, die Wiener Künstlerin Mercedes Helnwein, stellt in ihren Aquarellen Menschen in absurden, teils beunruhigenden Situationen dar. Der bekannte deutsche Künstler Neo Rauch fragt in seiner Malerei "Der Hirt", wie viel Mensch im Tier steckt?

In ihren beeindruckten 3D-Videoinstallationen interpretiert die niederländische Künstlergruppe Smack Hieronymus Boschs "Garten der Lüste" im Star-Wars-Style auf eine ganz neue Art und Weise. Ein perfektes Beispiel, wie technologische Veränderungen auf unsere ästhetische Wahrnehmung ändern können. Auch das zeigt die Ausstellung "Still Human" mit ihren künstlerischen Vorschlägen, die von figurativer Kunst über zeitgenössische Skulptur und Pop-Surrealismus bis hin zu neuen Medien und künstlicher Intelligenz reichen.

