Stillstand bei Syrien-Gesprächen in Genf - UN-Gesandter enttäuscht

Assad-Regierung kontrolliert zwei Drittel des Landes

Der UN-Syriengesandte Geir Pedersen hat sich tief enttäuscht über den völligen Stillstand bei den Gesprächen über eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland gezeigt. Er habe den Mitgliedern des Verfassungsausschusses zum Abschluss der Verhandlungsrunde in dieser Woche "offen und direkt" mitgeteilt, dass es so nicht weitergehen könne, erklärte Pedersen am Freitag in Genf. "Diese Woche war eine Enttäuschung", sagte er.

Es sei nicht gelungen, sich auf eine Methode zu einigen, mit der Fortschritte erzielt werden könnten. "Wir können uns nicht treffen, wenn wir das nicht ändern", sagte Pedersen.

Der Verfassungsausschuss hatte im November 2019 seine Arbeit aufgenommen. Seine Arbeit gilt als zentraler Baustein, um eine politische Lösung für den fast zehnjährigen Konflikt zu finden. Der Ausschuss ist besetzt mit jeweils gleich vielen Vertretern der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Die Gespräche in dieser Woche waren die bisher fünfte Verhandlungsrunde. Auch bei früheren Treffen hatte es keinerlei Fortschritte gegeben. Die Gespräche sind geprägt von tiefem Misstrauen der Konfliktparteien.

Pedersen erklärte, der Leiter der Regierungsdelegation, Ahmed al-Kusbari, habe noch vor Beginn der Gespräche am Montag Vorschläge von ihm und der Opposition zur weiteren Verfahrensweise abgelehnt. Der Chef der Oppositionsvertreter, Hadi al-Bahra, warf der Regierung eine Blockade der Verhandlungen vor. Ein politischer Prozess könne nur erfolgreich sein, wenn beide Seiten eine Einigung wollten.

Der Konflikt in Syrien hatte im März 2011 mit Demonstrationen begonnen, gegen die die Regierung mit Gewalt vorging. Die Anhänger des Präsidenten Bashar al-Assad kontrollieren mittlerweile wieder rund zwei Drittel des Landes. Sie haben mit Russland und dem Iran starke Verbündete. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung deshalb kein ernsthaftes Interesse an politischen Verhandlungen hat. Die Türkei hat im Norden syrische Gebiete unter Kontrolle und unterstützt dort Milizen, die USA haben im Osten Truppen im Land und unterstützen kurdische Verbände.