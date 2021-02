Stillstand bei Syrien-Gesprächen: UN-Gesandter fordert mehr Druck

Die vergangenen Verhandlungen seien eine Enttäuschung gewesen

Angesichts des völligen Stillstands bei Gesprächen über eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland Syrien hat der UN-Syriengesandte an den Sicherheitsrat appelliert. Die Situation erfordere eine konstruktive internationale Diplomatie, sagte Geir Pedersen am Dienstag in Genf, nachdem er das mächtigste UN-Gremium in New York gebrieft hatte.

"Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass es ohne dies unwahrscheinlich ist, dass sich irgendetwas (...) wirklich weiterentwickelt", sagte Pedersen. Die vergangenen Verhandlungen seien eine Enttäuschung gewesen. Er habe mit dem Rat Möglichkeiten besprochen, die Arbeitsweise bei den Gesprächen zu ändern.

Der Verfassungsausschuss hatte im November 2019 seine Arbeit aufgenommen. Er gilt als zentraler Baustein, um eine politische Lösung für den fast zehnjährigen Konflikt zu finden. Der Ausschuss ist besetzt mit jeweils gleich vielen Vertretern der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Die Gespräche in dieser Woche waren die bisher fünfte Verhandlungsrunde. Auch bei früheren Treffen hatte es keinerlei Fortschritte gegeben. Die Gespräche sind geprägt von tiefem Misstrauen der Konfliktparteien.

Der Konflikt in Syrien hatte im März 2011 mit Demonstrationen begonnen, gegen die die Regierung mit Gewalt vorging. Die Anhänger des Präsidenten Bashar al-Assad kontrollieren mittlerweile wieder rund zwei Drittel des Landes. Sie haben mit Russland und dem Iran starke Verbündete. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung deshalb kein ernsthaftes Interesse an politischen Verhandlungen hat. Die Türkei hat im Norden syrische Gebiete unter Kontrolle und unterstützt dort Milizen, die USA haben im Osten Truppen im Land und unterstützen kurdische Verbände.