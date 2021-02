Stimmung in New Yorker Industrie überraschend aufgehellt

New Yorker Konjunkturindex schnellt nach oben Die Industrie im US-Bundesstaat New York hat im Oktober kräftig an Fahrt gewonnen. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe schnellte auf plus 15,73 Punkte nach oben von plus 4,14 Zählern im September, wie die New Yorker Federal Reserve am Freitag mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg auf plus 6,50 Punkte gerechnet.