Strabag-EBIT 2020 unerwartet gut - Auch Marge höher

Angepeilte operative Marge von 3,5 Prozent "erheblich überschritten", auch weil Bauleistung "nennenswert" niedriger

Der Baukonzern Strabag rechnet für das abgelaufene Jahr 2020 mit einem Betriebsergebnis (EBIT), das über den rund 600 Mio. Euro des Jahres 2019 liegen wird. Die bisher angepeilte EBIT-Marge von 3,5 Prozent werde "erheblich überschritten" werden, erklärte der börsennotierte Konzern am Dienstagnachmittag.

Für 2020 werde "ein deutlich höheres Ergebnis als prognostiziert als erwartet". Zwar sei das Jahr wegen Corona in einigen Märkten "herausfordernd" gewesen, jedoch hätten positive Effekte überwogen, etwa im Verkehrswegebau einiger Kernmärkte.

Die Leistung im Jahr 2020 übertreffe zwar die Erwartungen, bleibe aber dennoch nennenswert unter dem Wert des Jahres davor. Aufgrund dieser Sonderkonstellation werde die bisher angepeilte EBIT-Marge von zumindest 3,5 Prozent im Geschäftsjahr 2020 "erheblich überschritten werden", heißt es.

Eine konkrete Größenordnung für die Leistung im abgelaufenen Jahr nannte die Strabag jetzt nicht - Mitte November waren 15 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden, nach 16,6 Mrd. Euro im Jahr davor. Die operative EBIT-Marge solle bei zumindest 3,5 Prozent liegen, hieß es damals - nach 3,8 Prozent 2019. Die detaillierten Zahlen und das endgültige EBIT will die Strabag wie geplant am 30. April bekanntgeben.