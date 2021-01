Strabag erhielt Straßenbau-Großauftrag in Deutschland

600 Mio. Euro Auftragsvolumen für beide 50:50-Projektpartner zusammen

Der Strabag-Baukonzern hat in Deutschland einen Großauftrag für den Ausbau der "A 1" in Niedersachsen an Land gezogen. Von den 600 Mio. Euro Auftragsvolumen für das 29,5 Kilometer lange Autobahnstück, das in jede Fahrtrichtung von zwei auf drei Spuren verbreitert werden soll, entfällt je die Hälfte auf die Strabag und ihren Projektpartner Johann Bunte Bau. Der Auftrag umfasst auch die bauliche Erhaltung für 30 Jahre.

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft A 1 Lohne Bramsche hat die deutsche Johann Bunte Bau die technische und die Strabag die kaufmännische Federführung, teilte der österreichische Bauriese am Freitag mit. Beginnen sollen die Baumaßnahmen am 1. Februar - unter laufendem Betrieb der Autobahn. Fertig werden soll der Autobahnabschnitt Mitte 2025. Im Zuge der Arbeiten müssen auch 14 Brücken und zwei Überführungen über die Autobahn neu gebaut werden. Weitere 18 Brücken werden saniert.