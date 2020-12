Strabag prägt neues Quartier in Prag

Gemeinsam mit tschechischen Partnern werden bis 2024 rund 400 Wohnungen sowie Büros und Geschäfte auf ehemaligem Güterbahnhofsareal errichtet - Auftragsvolumen liegt bei rund 85 Mio. Euro

Prag bekommt ein neues Stadtviertel und die Strabag baut mit. Der heimische Bauriese errichtet als Konsortialführer (52 Prozent) gemeinsam mit den tschechischen Partnern Aspira Construction (32 Prozent) und Instalace Praha (16 Prozent) auf dem Areal eines ehemaligen Güterbahnhofs Wohnungen, Büros und Geschäfte, wie der Konzern am Montag bekanntgab. Der Auftragswert im Stadtentwicklungsgebiet Smichov City beträgt 85 Mio. Euro, gut die Hälfte davon entfällt auf die Strabag.

Im Zuge des "größten Bauprojekts in der Geschichte Prags" würden in der ersten Phase auf einer Fläche von etwa 250.000 Quadratmetern rund 400 Wohnungen sowie 8.000 Quadratmeter Büro- und 6.300 Quadratmeter Geschäftsflächen in der tschechischen Hauptstadt entstehen. Bis 2024 soll alles fertig sein. Das gesamte Stadtentwicklungsgebiet umfasst 400.000 Quadratmeter. Durch das neue Quartier wird den Angaben zufolge ein 1 Kilometer langer Fußgängerboulevard mit einer Breite von 28 Metern führen.

"Das Projekt Smichov City wird das Erscheinungsbild dieses aufstrebenden Prager Bezirks komplett verändern und hochwertigen Wohnraum schaffen", so Strabag-Chef Thomas Birtel.

In den kommenden zwölf Jahren sollen auf den brachliegenden Bahnflächen Wohnungen für 3.300 Menschen, Büros für 9.000 Personen, eine Schule sowie zwei neue Parks entstehen. 60 Prozent des Areals werden zu öffentlichen Räumen und Grünflächen. Der gesamte Stadtteil sei gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden und als "Stadt der kurzen Wege" konzipiert, in der alles fußläufig zu erreichen sei.