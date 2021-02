Strabag - Raiffeisen Research erhöht Kursziel von 38 auf 43,5 Euro

Anlagevotum "Buy" bekräftigt - Vorläufigen Zahlen für 2020 klar über den Erwartungen

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben bereits in der Vorwoche ihr Kursziel für die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag von 38,00 auf 43,50 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Buy" bekräftigte zudem der Analyst Markus Remis.

Die Anhebung der Kursziels wurde mit höheren Schätzungen begründet. Die vorgelegten vorläufigen Zahlen des Bauunternehmens für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 hatten die Erwartungen klar übertroffen.

Am Mittwoch notierten die Strabag-Aktien an der Wiener Börse im Frühhandel mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 29,35 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

