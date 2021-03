Streaming-Dienste verhalfen Vivendi zu Gewinn über Erwartungen

Französische Vivendi kappte Gewinnprognose wegen Steuererhöhungen Wegen der Steuererhöhungen in Frankreich hat der Medienkonzern Vivendi seine Jahresprognose für den Gewinn gesenkt. Der Konzern strebe 2011 nun einen bereinigten Nettogewinn von mehr als 2,85 Mrd. Euro an, teilte Vivendi am Mittwoch mit. Zuvor hatte sich das Unternehmen noch 3 Mrd. Euro zum Ziel gesetzt.