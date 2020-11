Streit in niederländischer Rechtspartei FVD eskaliert

Das Forum richtet sich gegen Einwanderung und Europa und lehnt auch eine aktive Klimaschutzpolitik ab

Der Streit in der vom niederländischen Rechtspolitiker Thierry Baudet gegründeten Oppositionspartei Forum für Demokratie (FVD) eskaliert. Baudet warf dem Parteivorstand am Freitag via Twitter vor, ihn zu Unrecht bei der Handelskammer als Vorstandsmitglied abgemeldet zu haben. Er sprach in diesem Zusammenhang von "Putschisten".

Baudet, der bisher als ein Star der niederländischen Rechten galt, war zu Wochenbeginn als Parteichef zurückgetreten. Hintergrund waren Antisemitismus- und Homophobievorwürfe gegen die Jugendorganisation seiner Partei. Zuvor hatte der 37-Jährige bereits seinen Verzicht auf eine Spitzenkandidatur bei der Parlamentswahl im März angekündigt. Die Partei geriet nach einem schnellen Aufstieg in eine tiefe Krise.

Baudet warf Gegnern in der Twitter-Nachricht vor, die Partei übernehmen zu wollen. Unterdessen kündigten vier Abgeordnete der FVD im Senat an, der Partei den Rücken zu kehren, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf den Abgeordneten Bob van Pareren berichtete. Die Abgeordneten hätten den Eindruck, dass sich die Partei nicht stark genug von Rassismus und Antisemitismus distanziert habe. Laut Senat hat die FVD-Fraktion bisher zehn Mitglieder.

